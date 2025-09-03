Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Live Voice’ dará los partidos en Riazor

El sistema de audio-descripción en tiempo real, Live Voice, nacida en Austria, sustituye a Escoita en la retransmisión de los partidos del Dépor para personas con discapacidad visual esta temporada. Es accesible a través de una aplicación telefónica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents