El presidente del Castellón lanza un guiño a Lucas Pérez: "Tenemos una plaza libre"

El mercado de fichajes cerró con la entrada del dos de septiembre, pero no para aquellos jugadores que todavía están en la agencia libre. Uno de ellos es Lucas Pérez, a quien le ha llegado un inesperado ofrecimiento a través de redes sociales para continuar su carrera en Segunda División. A través de X (anteriormente Twitter), Haralabos Voulgaris, el presidente del Castellón, ha dejado caer que estaría encantado de tenerle en el equipo. No es la primera vez que el máximo mandatario orellut muestra su admiración por el 7. "Seguro que tiene muchas opciones, pero tenemos una plaza libre y él sigue sin club", contestó a un usuario a través de la misma red social.

Lucas Pérez continúa sin equipo después de un verano en el que se ha mantenido en forma con entrenamientos individuales, trabajo con el Racing de Ferrol y también con el Rayo Majadahonda. El coruñés ha compartido su actividad en múltiples ocasiones en redes sociales, a la espera de un nuevo proyecto tras su adiós al PSV Eindhoven.

Ahora, a través de internet, le ha llegado un interés, cuanto menos, peculiar, por la forma. Haralabos Voulgaris, presidente del Castellón, reposteó un tuti propio de 2024 sobre Lucas Pérez. Un usuario que se percató le preguntó si estaba tramando algo. "No hay mensaje oculto. Soy un gran admirador de Lucas desde hace mucho tiempo. Seguro que tiene muchas opciones, pero tenemos una plaza libre y él sigue sin club", responió Voulgaris.

Lucas Pérez tiene tiempo para decidir su futuro

El mercado cerrado indica que los clubes no pueden realizar más transferencias, pero sí inscribir a jugadores libres siempre y cuando estos estén en la agencia libre, sin equipo, en el momento en el que se cerró la ventana del mercado. Así, Lucas Pérez podría decidir destino en cualquier momento, como ya hizo en enero, cuando firmó por el PSV en febrero.