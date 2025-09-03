Regreso al trabajo con tres sesiones
El Deportivo vuelve a escena este miércoles, con la mente puesta en el partido del próximo sábado (16.15) ante el Sporting de Gijón. Antonio Hidalgo dispondrá de tres sesiones para preparar el duelo, no podrá contar con Mella, concentrado con la sub 20, y recuperará a Noubi el próximo viernes.
