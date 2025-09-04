Así es Mauro Valeiro, un deportivista de cuna: "Lo ha heredado de su padre"

Desde que aprendió a andar, Mauro Valeiro (A Coruña, 2009) ha vivido «pegado a un balón», sin soltarlo, sin desprenderse de él ni para estar por casa. Le costó, eso sí, empezar a compartirlo, pues desde muy pronto sus padres lo apuntaron al fútbol, pero su timidez le podía. Poco a poco la deja atrás, madura, crece de la mano del Deportivo, en el que ha quemado etapas rápidamente hasta escalar al Juvenil A, con el que ha pasado el verano, pese a ser de primer año, del 2009. Hijo de un «forofo» del Dépor, ha heredado la pasión por el blanquiazul de su padre Diego. Aunque Raquel Méndez, su madre, asegura que «la humildad y la tranquilidad son, de momento, sus virtudes».

Mauro Valeiro es uno de los últimos exponentes de la cantera en llegar a la selección. Este verano ha dado un paso más, subiendo a la sub 17, aunque ya lleva algunos años en los planes de las categorías inferiores nacionales. Todo empezó cuando tenía dos años y sus padres lo apuntaron al Victoria. Sin embargo, en edad biberón, tardó varios meses en dejar la vergüenza a un lado para poder entrenar. «Le costó mucho, le podía la timidez, estuvimos un trimestre en la grada, con el balón, pero sin ser capaces de salir a entrenar, quería pero no se atrevía».

Cuando empezó, no paró. En edad benjamín entró en el Deportivo. Aunque le ha tocado «mucho banquillo», ha ido escalando categorías poco a poco. El año pasado, siendo todavía cadete, ya formaba parte del juvenil B. El fútbol es, sin duda, «su gran pasión», y aunque juega de centrocampista, se identifica con Paulo Dybala, La Joya. Le gusta, además, pasar tiempo con sus amigos y hacer cualquier deporte. «Fútbol sala, hockey, pádel, surf... todo le apetece y todo se le da bien».

Para su madre, sin embargo, lo importante es que siga manteniendo su humildad, de lo que está «muy orgullosa»: «Fue creciendo paso a paso, ha tenido mucho banquillo, sabe estar dentro y fuera del campo. Siempre ha sido un niño súper respetuoso, si el entrenador le mandaba a un sitio, ahí iba él. Ha tenido un crecimiento paulatino. Jamás protestó ni lloró y lo sigue haciendo. Esa humildad es lo más característico de él. Nunca ha querido ser protagonista, para la foto típica con el trofeo le costaba ponerse. Sigue sin gustarle».

Mauro de pequeño. / Cedida

El deportivismo, además, le viene de sangre. Su padre Diego es socio. Empezó yendo al estadio de su mano y, aunque ahora acude a Riazor con sus amigos, el amor por el club ha pasado del mayor al pequeño. Por eso cuando llegó al equipo con apenas ocho años le hizo «una gran ilusión». Quizá más a Diego, bromea Raquel, porque es un elemento «fundamental en su vida, puro sentimiento». «Él desde pequeñito ha heredado a través su padre ese amor al Dépor. Se lo ha inculcado porque para su padre el Dépor es como su vida», añade ella.

Lo que le gusta, no obstante, es jugarlo, no tanto verlo. Puede pasar horas y horas haciendo deporte siempre que puede. El balón le acompaña a todo, incluso para las tareas de clase. «Él estudia con un balón en los pies, no es capaz de simplemente sentarse», remarca su madre, quien destaca que hasta ahora ha logrado compaginar con éxito los estudios: «Es un niño súper organizado y muy buen estudiante, siempre busca un momento para trabajar y tiene buenas notas. La clave es que se estructura bien los días. Sabe perfectamente que le gusta el fútbol, pero también quiere estudiar».

Tanto la selección como su crecimiento en el Dépor se tratan en casa con absoluta normalidad. Mauro, que no «exterioriza mucho», está siendo un habitual en los entrenamientos y concentraciones de la selección española. Ya fue a la sub 15 y a la sub 16. En agosto, la sub 17. «Lo tomamos con tranquilidad, tenemos las cosas claras, ahora estamos aquí, disfrutando de que sea feliz con el fútbol, pero sabiendo que en cualquier momento te pueden adelantar. Tenemos los pies sobre la tierra», remarca Raquel.

La selección, sin embargo, ha sido una gran experiencia para la familia, en especial un torneo en Suiza en el que Raquel se «emocionó una barbaridad» por verse allí, entre «tantos jugadores buenos». Cuenta, con una sonrisa, que algunos niños pequeños en la grada le pidieron un autógrafo a Mauro. «Le preguntaban si era del Barça o del Madrid, no conocían al Dépor y él se sorprendía, entonces les decía que era del Deportivo, de A Coruña».

A Mauro Valeiro le queda mucho camino por delante. Sigue paso a paso, sin prisa, sin hacer ruido, disfrutando del balón, su gran pasión. Cada vez se suelta más, va perdiendo la vergüenza, pero su pasión sigue intacta tanto por el Dépor como por el fútbol.