Pablo Vázquez: "Habrá algunos que no me aprecien y otros que sí"
El valenciano vuelve este sábado a Riazor
Los caprichos del calendario han querido que Pablo Vázquez regrese pronto a Riazor como jugador del Sporting. El Dépor decidió no renovarle y le abrió la puerta para marcharse después de que el club decidiese una revolución en defensa. Conoce la realidad en un partido que le remueve: "(El partido) es un poco especial en lo personal. Hasta nada estaba allí. Voy a jugar de visitante y sentimientos aún un poco encontrados. Espero un partido de Primera por estadio, por aficiones... será especial por eso. ¿Recibimiento? No puedo controlarlo. La gente pensará lo que tenga que pensar. Todo es respetable. Habrá algunos que no me aprecien, otros que sí. La realidad es que estuve dos años, logré un ascenso, jugue 80 partidos. lo di todo. Lo que la gente quiera pensar está en su derecho", razona.
El valenciano sabe que Riazor no es un estadio más para él: "Sentimientos encontrados porque fueron dos años allí. Se dio así (la salida), estoy contento y a gusto aquí. Estuve allí muy bien. Es un sitio especial y lo que pasó, pasó. Se cerró una etapa, fui feliz y ya estoy iniciando otra. Ojalá igual de prolífica que alli".
Vázquez es el primer ojeador de Garitano, su técnico: "¿Meterles mano? Difícil. Tienen un equipazo. Son uno de los rivales a batir. Veo al Sporting con armas suficientes para hacerles daño. Tienen argumentos ofensivos y al mejor jugador de la categoría. Hay que ir con personalidad y valentía y que podemos ganar perfectamente. Tampoco es que hagamos nada excepcional ante el Dépor. El míster aplica matices y quizás este es el que más tenga. Su virtud es también su defecto. Si estamos ajustado en las distancias con los compañeros podemos controlarles".
