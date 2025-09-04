Stoichkov cambia el tablero en ataque del Deportivo

En el plan del mercado de fichajes del Deportivo este verano no estaba el nombre de Stoichkov como una posibilidad real. Como un objetivo tangible. Desde el principio, el club buscó reforzar todas las líneas para subir el nivel y sumar competitividad al banquillo. Arriba se materializó de la siguiente forma: Luismi Cruz en la derecha; un delantero, que acabó siendo Mulattieri, para disputarle el sitio a Eddahchouri; y un jugador polivalente que permitiese mantener la rotación a buen nivel. Alguien con capacidad, también, para jugar en el eje del ataque. Ahí emergió la figura del gaditano, un jugador que no viene a estar paso en A Coruña.

«El nivel de competitividad en la plantilla ha subido mucho. A Stoichkov le gusta jugar detrás del delantero, escorado a la izquierda. En Sabadell lo utilicé en las tres posiciones. Si fuera necesario en esa punta lo ha hecho, no es su posición ideal, pero nos da esas opciones, versatilidad y gol que es lo que necesitan los equipos», explicó Antonio Hidalgo tras la llegada del atacante, quien en su debut ya ha cambiado el frente ofensivo.

Stoichkov es algo más que un jugador de rotación. Un futbolista que, en el Eibar, se convirtió en un nombre codiciado en la categoría. Esa es la versión que aspira a recuperar Hidalgo tras un año entre Vitoria y Granada. En Butarque, tras solo unos días como blanquiazul, ingresó por detrás de Mulattieri. Hidalgo cambió el sistema ante la necesidad de remontar el 2-0 en contra y durante el tramo final del encuentro llegaron a coincidir sobre el campo Mella, Luismi, Mario Soriano, Yeremay y los dos nuevos atacantes. Una situación circunstancial que, seguramente, se repetirá en otras ocasiones en las que el Deportivo necesite ir a por la victoria. En las que Hidalgo vuelque todo su arsenal sobre el campo.

Stoichkov, con más de 70 goles a su espalda en la categoría de plata, permitirá al Deportivo tener una alternativa de primer nivel después de que en la temporada 24/25 la falta de recambios durante los partidos para darle la vuelta al encuentro fuese una evidencia palpable durante todo el curso.

Las alternativas que ofrece

La entrada de Stoichkov como segundo delantero no fue un cambio menor, si bien no se deben obviar las circunstancias del momento. Con el gaditano sobre el campo, Yeremay pasó a la banda y el equipo actuó en un 4-4-2. Aunque puede actuar como delantero centro y ser una alternativa a Mulattieri y Eddahchouri, el club e Hidalgo lo proyectan en su zona natural, la que convive en el espacio ideal de Yeremay. Ambos deberán entenderse para poder juntarse sobre el verde.

Su llegada, además, obligará tanto al canario como a Mario Soriano a exigirse más cada día. Hasta el momento, ninguno de los dos contaba con un recambio natural, siendo prácticamente indiscutible su presencia durante los 90 minutos. Así como a Mella le ha llegado la competencia de Luismi Cruz, con quien hasta ahora ha intercalado titularidades y suplencias en sus primeros partidos y en pretemporada, el fichaje de Stoichkov permitirá sumar una rotación real para la banda izquierda y para la mediapunta, las posiciones en las que mejor se desenvuelve.

Hidalgo y la multifunción

El entrenador de Canovelles ha puesto en valor su preferencia por una plantilla corta en la que un mismo jugador pueda ocupar distintas posiciones. Así se ha construido un Deportivo con 23 jugadores, de los cuales tres son cancerberos. Miguel Loureiro y el propio Stoichkov son los dos grandes ejemplos de lo que ha buscado el Deportivo este mercado, restando un buen número respecto a la plantilla del pasado curso, en la que se consumieron todas las fichas e incluso varios dorsales de filial (Patiño y Obrador).

El cercedense puede actuar de central y lateral; el atacante, en las cuatro posiciones del ataque. No son los únicos. El lunes Mario Soriano abandonó el interior zurdo (en ese 5-3-2 de las jornadas 2 y 3) para actuar en el doble pivote. Ximo, Noubi o Mella son otros ejemplos de jugadores que pueden compaginar distintos roles y variar así los planteamientos y las estructuras durante el encuentro.

La llegada de Stoichkov cambia un ataque que estaba destinado a unos roles fijos y claros. El gaditano sube la competencia, aprieta a cada pieza, y ensalza la idea de Hidalgo: plantillas cortas y competitivas. De aquí a enero será con lo que trabaje el de Canovelles, que ha manifestado su deseo por un elenco en el que no se llegan a doblar todas las posiciones. Un jugador para varios sitios. Un banquillo para apretar al once. Todos luchan por ser titulares.