Garitano: «El Dépor rechazó ofertas muy importantes»
Cree que sus decisiones muestran «un poco la ambición que tienen»
Inés Vicente Garrido
A Coruña
Asier Garitano, técnico del Sporting, valoró el mercado de fichajes del Dépor. «Estamos hablando de un equipo que ha hecho muchos cambios, con un poderío grande», apuntó el técnico vasco. En relación a las propuestas que recibió este verano el club herculino, aseguró que «rechazaron unas ofertas muy importantes» y consideró que es una forma de proceder que, «en esta categoría, pocos equipos pueden asumir». El técnico del rival del Dépor dio valor a las aspiraciones del conjunto blanquiazul. «Muestra un poco la ambición del equipo que tienen», recalcó un entrenador que llega a Riazor aún invicto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- El líder del STL grabó su charla con un concejal de A Coruña en la huelga de la basura
- Despliegue en el parque de Eirís para celebrar la fiesta de la familia
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento