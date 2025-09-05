José Gragera lleva dos días al margen del grupo en el Deportivo
No se entrenó con sus compañeros ni jueves ni viernes
A Coruña
José Gragera lleva dos días al margen del grupo con trabajo personalizado en Abegondo. El mediocentro asturiano apenas ha podido entrenarse esta semana porque el miércoles fue muy suave la sesión para los titulares y ya el jueves y el viernes ya no estuvo en la dinámica con sus compañeros. Está llamado a ser titular este sábado ante el Sporting de Gijón, pero no es segura su participación. El futbolista cedido por el Espanyol fue sustituido en el descanso en Butarque.
