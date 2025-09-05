Manuel Pablo, ante el debut del Fabril: «Siempre competimos»

Manuel Pablo está a unas horas de que el Fabril se estrene en una nueva temporada de Segunda RFEF ante el Burgos Promesas en Abegondo. El técnico canario valoró el grupo que tiene a su disposición, cómo fue el verano y cómo llega al inicio del campeonato. «La pretemporada se dio bastante bien. Conservamos a todos los jugadores en cuanto a lesiones, muy contento de esa parte, porque otras veces llegas con menos gente al primer partido. Los jugadores cogieron la idea, competitivos siempre», apunta de las prestaciones del grupo, aunque espera más: «A veces nos faltó algo, pero creo que el grupo sabe bien lo que queremos y reconoce las situaciones. Tenemos que ser competitivos contra cualquier rival», avisa un entrenador que ha visto su plantilla «renovada».