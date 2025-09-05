El Penafiel está de regreso en Abegondo
El club luso, propiedad de Juan Carlos Escotet, aprovecha el parón de selecciones para realizar un pequeño stage en Abegondo antes de reanudar la competición. Hasta el momento ha tenido un mal inicio de liga, con tres derrotas y un empate. Ocupa actualmente la 17ª posición con un punto, los mismos que el Oporto B, colista de la competición. El 13 de septiembre reanuda la liga contra el Lusitania.
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- El líder del STL grabó su charla con un concejal de A Coruña en la huelga de la basura
- Despliegue en el parque de Eirís para celebrar la fiesta de la familia
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento