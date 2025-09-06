1-0 | Un zurdazo de Barcia señala el camino

Nadie contaba con un Dani Barcia que no pensó ni un segundo antes de cazar un balón que supuso el primer tanto y triunfo del Deportivo en Riazor esta temporada. Con el final asomando y el empate atorado, el zurdo tumbó al Sporting, hasta el momento irreductible, con un zapatazo que hizo justicia a la redonda actuación blanquiazul, a la que solo le había faltado acierto de cara al gol.

Riazor exigía un paso al frente a su equipo, que respondió con personalidad y arrojo ante un Sporting de Gijón que propuso un intenso reto. Hidalgo dio una vuelta a todo el tablero ante las bajas de Mella y Gragera (lesión). Apostó por Ximo, Mulattieri y un 4-2-3-1 en el que Luismi se pinchó en el extremo diestro y Yeremay regresó a la banda. Le tocó a Loureiro liderar la zaga y a Charlie Patiño demostrar que el cambio anunciado en verano es real. El inglés cumplió y dejó detalles de lo especial que puede llegar a ser en una tarde de sobrada vigorosidad y exigencia.

Mandó el Dépor en la posesión, con un 65% en un primer tiempo en el que casi multiplicó el número de pases rivales (346 a 180). Quería gustarse el cuadro de Hidalgo, proponer, atreverse. Con Luismi ensanchando el campo y Ximo percutiendo por un lado; y Yeremay ordenando desde la izquierda, el cuadro coruñés logró penetrar en varias ocasiones con intención. Para superar la presión de Otero y Gelabert, Villares y Patiño se repartían los apoyos a los centrales, circulando de lado a lado con inteligencia hasta que surgía algún hueco por dentro. Los vio, sobre todo, el pivote inglés, que dejó algún momento de excelente clase cuando se juntaba con Mario Soriano y Yeremay. Al pie, toques rápidos, movimientos para sortear a las marcas. Riazor disfrutaba y el Sporting, que durante momentos solo perseguía camisetas blanquiazules, lo sufría. Pero resistía cada impacto.

Deportivo - Sporting / CASTELEIRO | Roller Agencia

Hizo fe de lo esperado el conjunto de Garitano, sacrificado en cada tarea y llevando el ejercicio futbolístico a los duelos. Esta vez, y a diferencia de Butarque, el Dépor sostuvo el impacto de su rival. Por momentos, saltaron chispas, con ambas gradas regalando color.

Barcia ante Otero; Otero con Loureiro; Kevin rascando a Yeremay; Pablo Vázquez y Perrin defendiendo su área contra Mulattieri. Las bofetadas se multiplicaban por todo el campo. Al Dépor le costó el último toque, transformar todo eso en ocasiones. A balón parado llegó la primera real tras un remate de cabeza de Mulattieri que se fue desviado. Poco antes Loureiro había pedido un penalti que se quedó en una simple disputa de área. Después, Escudero llegó desde atrás para rozar el primero. Yáñez, hasta entonces, se mantenía en esa calma tensa del portero que sabe que pronto llegará el reto. También Parreño, quien más allá de un disparo de Juan Otero de libre directo solo intervino para ser uno más en la salida de balón.

La segunda parte arrancó al mismo ritmo. Gelabert, de cabeza, golpeó el palo; y la respuesta fue automática: Yeremay, en la siguiente jugada, chutó contra la madera. Ambas escuadras aumentaron el riesgo. En especial, el Dépor, más directo. Probó suerte Escudero desde la frontal, luego Luismi tras un gran uno para uno. Yáñez ya estaba de lleno en el partido. Eddahchouri, recién ingresado, levantó a la grada tras un gran pase del lateral. Le tocó el turno a Álex Corredera, que se topó con un ágil Germán Parreño. Riazor vibraba.

Hidalgo se volcó con Stoichkov y Quagliata, rompiendo el medio y buscando un ofensivo 4-4-2 para los últimos 20 minutos. A falta de cinco para el final, en un contragolpe, Yeremay y Soriano se quedaron a centímetros de conectar una transición de libro. El gol se resistía sobremanera.

El partido se encaminaba al empate, hasta que, en un balón parado, rozando el minuto 90, Dani Barcia enganchó una prodigiosa volea con la que nadie contaba. El zurdo se llevó casi sin querer la pelota y, sin pensarlo, zapatilleó el esférico sin que Yáñez pudiese hacer nada. Estalló la grada de júbilo y el zurdo con un tanto para el recuerdo. Uno de esos que se enmarcan. Uno que vale el primer triunfo del año en Riazor para Antonio Hidalgo.