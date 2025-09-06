1-1 | Espanyol-Dépor Abanca, goles al rescate en el peor momento

Cuando el Deportivo mejor estaba, le marcaron. Cuando el Espanyol lucía superior, le hicieron un gol. Golpes aislados llegaron al rescate de dos equipos que subieron juntos y que están, de nuevo, llamados a pelear por la salvación. Partido contra natura. El equipo de Fran Alonso, agarrado a la pelota y con Marisa de inicio en el banquillo, le faltó ser punzante y menos bisoño en defensa para asaltar la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Suma de punto en punto en un inicio de Liga F sin derrotas, también al tran tran.

Fran Alonso dejaba en el banquillo a la futbolista que más focos había acaparado en pretemporada. Todo por blindarse más y transitar mejor con una línea de cinco y un doble pivote de músculo con Henar y Lucía. Se mantenía Monteagudo en el lateral. El Dépor quiso la pelota y se la quedó en esa primera parte. Estuvo cómodo con el esférico, llegó a tener fases de un 70% de posesión. Tampoco le sobra al Espanyol un rol menor en el encuentro, porque en realidad al equipo coruñés le faltaba verticalidad. A pesar de vivir un duelo de mucho pase intrascendente, el Dépor, eso sí, disfrutó las dos ocasiones más claras en el primer acto hasta que se rompió el marcador con el gol de Ona: una volea al palo de Monteagudo y un disparo de Ainhoa a las nubes tras un pase de Olaya. La endeblez defensiva coruñesa y un VAR que obliga a adivinar más que a decidir fueron su condena. 1-0, al intervalo.

El Dépor, aún aturdido por el tanto que no explicaba lo que había pasado sobre el terreno de juego, arrancó la segunda parte descolocado. No había golpeado y ahora también estaba incómodo. No pintaba bien hasta que Bárbara Latorre decidió hacer la guerra por su cuenta... y con premio. Desmarque y pelea contra el mundo para hacer el 1-1 en el minuto 61.

Pronto Fran Alonso metió a Marisa y el peligro se multiplicó para las pericas. El Dépor Abanca rondaba el tanto con asiduidad. Se inclinaba el campo y llegó la pausa de hidratación que revivió al Espanyol. Fergusson tuvo una clara ante Inês Pereira, que rescató esa versión salvadora de la pasada temporada. Nada se movería.