RC Deportivo - Sporting de Gijón: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Sporting

El Deportivo se enfrenta este sábado al Sporting de Gijón en Riazor (16.15, LaLiga Hypermotion TV). Antonio Hidalgo podría dar entrada a varios nuevos jugadores tras los dos empates consecutivos ante Burgos y Leganés. Quien no estará será David Mella, concentrado con la sub 20 y titular la jornada pasada. Además, Gragera es dura tras dos días trabajando al margen del grupo. La delantera, otra zona en duda tras el buen debut de Samuele Mulattieri con gol y un penalti provocado.

En la cuarta jornada de liga, el once titular de Hidalgo, casi invariable en las primeras tres jornadas, podría tener su primer día de retoques y cambios. Aunque Germán Parreño se mantiene firme en la portería, con Daniel Bachmann aguardando su primera oportunidad, es a partir de la línea defensiva donde se esperan cambios. No estará David Mella, y eso abre una ventana o bien a Luismi Cruz, hasta ahora el elegido, o a Ximo Navarro, quien poco a poco ha ido ganando minutos. Además, Arnau Comas podría ceder su sitio, permitiendo la entrada tanto del gaditano como del almeriense, y provocando así que Loureiro se situase de central.

En el centro del campo, de momento, José Gragera, Diego Villares y Mario Soriano cuentan con la confianza de Antonio Hidalgo. Pero el jugador cedido por el Espanyol ha estado dos días consecutivos al margen. Ni el jueves ni el miércoles trabajó con el grupo. En su lugar podría entrar Charlie Patiño, o bien un cambio de esquema, apostando por una línea de cinco atrás donde todos fueran defensores naturales y recolocando a Mario Soriano junto a Villares en la medular, con tres hombres por delante.

Yeremay es intocable, pero su pareja, quizá, sufra alguna variación. Eddahchouri ha sido el titular hasta el momento, pero Samuele Mulattieri ha arrancado su etapa deportivista de la mejor forma posible.

En frente estará un Sporting de Gijón que recupera a Gaspar Campos, lo que podría llevar a Juan Otero a recuperar su posición como delantero, dentro del 4-2-3-1 habitual de Asier Garitano. Mamadou Loum es duda para el encuentro por molestias físicas y la duda también está en el lateral derecho, con Guille Rosas y Kevin peleando por un puesto.

Posibles onces titulares de Deportivo y Sporting

Deportivo: Germán Parreño; Luismi Cruz, Ximo, Loureiro, Barcia, Escudero; Villares, Gragera, Mario Soriano; Eddahchouri, Yeremay.

Sporting: Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Nacho Martín; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos; y Juan Otero.