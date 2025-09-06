Hidalgo: «Hay que luchar con orden para que no se convierta en un correcalles»

Antonio Hidalgo se sintió especialmente contento por el trabajo que desempeñaron sus pupilos ante el Sporting de Gijón y que se tradujo en un triunfo agónico con el gol de Dani Barcia en los últimos instantes. «Hay que abrazar el buen sufrimiento. Siempre tienes que estar pendiente de luchar y nunca darte por vencido con el orden necesario para que no se convierta en un correcalles», resumió el técnico catalán tras vivir su primer triunfo al frente del Deportivo en Riazor.

El duelo contra el Sporting no comenzó de la forma más cómoda e Hidalgo fue el primero en reconocerlo. «En la primera parte nos costó más encontrar situaciones de gol, aunque tuvimos una clara de Escudero. [El Sporting] estaba cerrando muy bien por dentro y dobló el lateral. Nos faltó más ir al espacio», analizó Antonio Hidalgo. El entrenador blanquiazul matizó el planteamiento de su equipo en el descanso y el guion cambió. «En la segunda parte nos encontramos más cómodos. Pusimos todo lo que teníamos dentro del campo y, al final, salió bien», comentó.

Un partido que comenzó enrocado y que llegó al tramo final con el empate inicial solo se resolvió cuando Dani Barcia abrió la lata en un balón parado. Para Hidalgo, el gol del central de Cambre es importante para transmitir el ADN del Deportivo. «Los de casa tienen ese sentimiento de pertenencia que los de fuera no podemos tener. Poco a poco lo vamos ganando. Estoy contento por Dani, por ese gol y esos tres puntos», valoró el técnico catalán.

Antes de llegar a la conclusión, Hidalgo reconoció que sus jugadores tuvieron situaciones suficientes para ponerse por delante, pero está faltando gol «en algún momento». «Estoy contento por el trabajo de la gente que nos ha ayudado desde el banquillo», añadió. Especificó sus elogios en los jugadores que entraron en la parcela ofensiva: «Cuando pones a tantos jugadores ofensivos, que cada uno tenga esa parte de responsabilidad en lo que le toca, sobre todo sin pelota».

Hidalgo también tuvo palabras de elogio para Charlie Patiño, titular ante la baja de Gragera. «José notó unas molestias a dos días del partido. Hicimos una resonancia y no salió nada, no es grave», explicó el mediocentro asturiano. Del inglés resaltó «la pausa y la tranquilidad» que le aporta al juego y que aún se encuentra en una fase de crecimiento dentro del equipo.

En el desenlace del encuentro, cree el técnico, jugó un papel muy importante el ambiente de la afición desde las gradas de Riazor. «Yo vine de rival y cuando el estadio empuja, parece que pasan más cosas de las que realmente suceden. El rival tiene una sensación de más agobio», contó. Arengado por la comunión entre grada y jugadores, valoró de forma significativa que sus pupilos supiesen canalizar ese apoyo con la calma suficiente para no dejarse acelerar de más.