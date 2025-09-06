En Directo
RC Deportivo - Sporting de Gijón, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 4ª jornada de Segunda División
Gran ambiente en A Coruña con la afición del Sporting
A punto de acabar el Espanyol-Dépor Abanca. Se mantiene el 1-1
La pasada temporada se registró un empate entre ambos equipos, un resultado habitual en las últimas temporadas
En el Sporting hay dos ex jugadores del Dépor, Pablo Vázquez y Juan Otero.
Empató hace unos minutos el Dépor Abanca ante el Espanyol con un gol de Bárbara Latorre, se lanza a por el segundo
El Sporting llega a A Coruña con un pleno de triunfos en los tres partidos que ha disputado. Solo los asturianos y el Racing han podido mostrarse intratables
¿Quién jugará?
Te damos algunas pistas
RC Deportivo - Sporting de Gijón: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Sporting
El análisis de Xane Silveira en la previa del Dépor-Sporting
Malas noticias para el Dépor Abanca, le acaban de marcar en el minuto 41 después de ser mejor en la primera parte
