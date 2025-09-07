Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

2-1 | El Dépor Abanca B debuta con triunfo

Gracias a un doblete de Sara Cercido en la segunda parte, el filial femenino se estrenó en Segunda RFEF con victoria en el campo 1 de Abegondo contra el Madrid CFF B. Noa recortó distancias, pero la victoria se la llevó el equipo que dirige Sandro Nogueira.

