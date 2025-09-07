3-0 | Festival de volteretas del Fabril en Abegondo

El Fabril se dio un banquete de goles y buen fútbol a costa del Burgos Promesas, víctima de la primera gran actuación de la temporada del equipo de Manuel Pablo. Bil Nsongo anotó un doblete y Mario Nájera redondeó el triunfo en una segunda parte en la que el técnico canario se permitió rotar y dar descanso a algunas piezas importantes.

Abegondo fue el patio de recreo de un equipo hecho y derecho ante un Burgos Promesas verde para la exigencia de Segunda RFEF. Lo pagó caro el conjunto visitante, que regaló y perdonó a un filial coruñés que disfrutó sobre el nuevo tapete de la ciudad deportiva. En especial, Bil Nsongo, quien deleito con sus peripecias acrobáticas tras cada uno de sus dos tantos en su primera gran mañana anotadora. Tras un verano en el que se ha consolidado como referencia del filial, su doblete pone el sello a su crecimiento individual en un curso marcado en rojo por él para intentar asomar hacia el fútbol profesional.

Con un ofensivo 4-1-4-1 en el que Kike Fernández, engalanado con el 10, se hizo cargo de la distribución del fútbol, el Fabril salió valiente, presionante y decidido a por un Burgos Promesas que pagó caro cada titubeo. Noé Carrillo, de vuelta tras una temporada marca por las lesiones, fue el primero en probar suerte desde la frontal del área. El de Teo, un centrocampista llegador, acompañó a Nájera en una suerte de doble mediapunta que se compenetró a las mil maravillas con Fabi (de inicio en la diestra) y Mané (primero a pie natural, percutiendo con peligro por la banda).

A los 19 minutos, Mario Nájera recuperó la pelota en un error terrible en la salida de balón visitante. Bil Nsongo, a puerta vacía, anotó su primera diana. Voltereta frontal y abrazo con sus compañeros. 1-0. Ricoy, el hombre más activo del Burgos Promesas, estuvo a punto de aprovechar un error de Samu Fernández, pero entonces apareció Hugo Ríos para salvar el empate en un mano a mano. Sin Alberto, el cancerbero disputa su puesto otra vez con Brais y con el recién promocionado Marqués.

No fue tan benevolente el equipo de Manuel Pablo, que en el minuto 36 duplicó su ventaja en una acción de estrategia. Fabi, tras un córner en corto, buscó un centro al segundo palo, donde sorprendió Bil Nsongo para cazar un remate de ariete puro. 2-0, voltereta lateral y descanso tras un remate de cabeza de Ricoy posterior a una mala salida de Hugo Ríos. Otra vez, perdonó el equipo visitante.

Bil Nsongo celebrando uno de sus goles; de fondo, Nájera y Kike / Iago López / Roller Agencia

El Fabril no bajó el ritmo en la segunda parte

El guion de la segunda mitad fue idéntico. El Fabril no rebajó la intensidad y aprisionó a un Burgos que fue incapaz de generar peligro sobre la portería de Hugo Ríos. Se multiplicaron los remates, también las acciones individuales, pues todos querían aprovechar el partido para anotar.

Manuel Pablo refrescó pronto al equipo. Primero con la entrada de Dipanda, otro jugador eléctrico para el costado. Después, con Rubén Fernández, Domínguez y Garrido para oxigenar y sostener el ritmo. A los 72 minutos, tras un córner, el extremo camerunés sacó un centro repelido. Garrido de cabeza conectó entre el caos con Mario Nájera, que redondeó su regreso al Fabril metiendo la frente entre rivales y anticipándose. Gol de cazador para el 7, quien tras un año difícil en el Logroñés ha apostado por volver a su otra casa.

El filial blanquiazul hizo correr el tiempo hasta que el asturiano Carlos Fernández señaló el final. La primera victoria de un renovado Fabril con nuevos protagonistas, pero cargado de talento y también jugadores con sobrada experiencia en la categoría. El objetivo pasa por consolidar al equipo en Segunda RFEF y, si se puede, mirar hacia arriba. La primera puesta en escena muestra a un elenco cuajado y maduro para competir por repetir la promoción de ascenso que el curso pasado se esfumó en Murcia.