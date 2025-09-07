Dani Barcia y las primeras veces en Riazor

Riazor llevaba décadas sin vivir un momento así. Pocos guiones con mejor desenlace que el Dépor-Sporting de hace dos días en Riazor. Ambiente cargado, partido de choque y con deudas pendientes, resultado en el aire, el descuento asomando... Y ahí apareció en el minuto 89 la figura de Dani Barcia, del Temple, con raíces en Cabana de Bergantiños, con tres años en el primer equipo, un canterano que lleva desde categoría benjamín en Abegondo, puntal de la primera generación íntegramente criada en la ciudad deportiva blanquiazul. Su volea perforó la red y retumbó en toda A Coruña para darle la victoria al Deportivo. «Yo no escuché mucho, es que estaba en otro mundo», acertó a decir en zona mixta el central, a quien nunca le han sobrado las palabras. Con este gesto fulminante se convertía en el décimo séptimo canterano del Deportivo o, al menos, futbolista que haya pasado por el Fabril que se estrena como goleador en Riazor con el primer equipo. Nadie con tantos años en la base, unos tres lustros, nadie con un momento catárquico de tal calibre. Así ha sido el primer gol de Dani Barcia con el primer equipo del Dépor.

Villares, brazos abiertos, tras estrenarse ante el Tudelano con el gol del triunfo. | Carlos Pardellas

Hay tres jugadores con ficha del Dépor esta temporada, criados en Abegondo, que ya saben lo que siente al marcar un gol en Riazor. El último en lograrlo fue David Mella hace un año y medio. Fue en un Dépor-Lugo del 3 de marzo de 2024 cuando protagonizó una de sus habituales cabalgadas por banda izquierda para hacer el 2-0 al principio de la segunda parte. Minutos más tarde, ya en el descuento, se estrenaba también Hugo Rama, quien lo paladeó de una manera más serena. Este verano se marchó del equipo, pero aquel día hizo el 4-1 de un duelo plácido.

Iago Iglesias festeja con Munitis y Xisco su primer gol en Riazor hace casi 20 años. | EFE

Yeremay Hernández tuvo ese honor un 20 de noviembre de 2022, hace menos de tres años, justo cuando fue requerido de emergencia en un partido ante la Cultural en el que el Dépor perdía. El canario fue capaz de embocar un centro de Rubén Díez en el minuto 86 para hacer el 2-2. El equipo aún se veía para remontar y no hubo tiempo para excesivas celebraciones.

Quien sí festejó a lo grande seis meses antes fue Diego Villares. Llevaba unos años en el primer equipo, pero se le resistía el tanto en casa. El pivote de Samarugo aprovechó un pase de Juergen al corazón del área para hacer el 4-3 ante el Tudelano en el minuto 74 en un partido que se había complicado sobremanera. Su imagen con los brazos abiertos y los ojos fuera de sus órbitas de ese día le acompañará para siempre.

Unos meses antes se produjo un gol menos trascendente, pero que dejó también una imagen simbólica, la de Noel y Trilli celebrando juntos, los campeones de España que llegaban a Riazor. El ariete de Silleda hacía el 5-0 al Celta B en Riazor y la grada estallaba después de que unos meses antes el filial hubiese asaltado el estadio coruñés. En los últimos años ha habido más que se han sumado a esta privilegiada nómina como Adri Castro en 2021 frente al Burgos, Borja Galán en 2020 ante el Celta B o Edu Expósito en 2018 con el Numancia como víctima. Tras otro periodo en Primera, hay que irse a una pretérita etapa en Segunda para encontrar los estrenos de Juan Carlos (2013 ante el Alavés), Juan Domínguez (2011 con el Almería) o Álex Bergantiños (frente al Guadalajara con un doblete). Ese privilegio en Primera durante los estertores de la época dorada quedó para Lassad y Piscu en 2009, Xisco en 2007 y Iago Iglesias en 2006. Antes de ese tanto del zurdo de O Birloque hay que irse a la década pasada, a Maikel, Carlos García Becerra y David para encontrar precedentes. Todos ellos tuvieron esa suerte, no así Martín Ochoa, Rubén López, Pablo Insua o Iván Carril, quienes sí marcaron con el primer equipo del Dépor, pero nunca en Riazor.