| Selección sub 20
Mella, titular con la selección sub 20 en la derrota ante Francia
El canterano regresa afianzado en el grupo de Paco Gallardo
A Coruña
España volvió a tropezar ante Francia en el segundo amistoso de los dos que realizó la selección sub 20 ante la gala como preparación para el Mundial de Chile. Lucas Michal, nada más arrancar la segunda mitad, anotó el único tanto del encuentro. En el primer duelo, en el que Mella fue suplente, la rojita perdió 2-0.
El zurdo regresó ayer a España tras la concentración en Francia y volverá a estar disponible para la próxima jornada. La siguiente cita para los de Paco Gallardo será ya con el Mundial sub 20, en el que apunta a estar el de Espasande. El debut será el 28 de septiembre ante Marruecos.
