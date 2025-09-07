Primer gol de Kevin y debut de Diego Gómez con el Cartagena
Kevin Sánchez marcó el viernes su primer gol con el Cartagena en el triunfo del conjunto blanquinegro contra el Atlético de Madrid B (3-2) en Primera RFEF. El canterano deportivista firmó el 3-1 de un partido en el que Diego Gómez tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Efesé.
