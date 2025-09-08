Segunda División
El Dépor visitará Ipurua el sábado 27 a las 18.30
LaLiga confirma el horario del último encuentro en septiembre
El Deportivo jugará en Ipurua la jornada 7 de LaLiga Hypermotion y lo hará el sábado 27 a partir de las 18.30. Horario apetecible para el desplazamiento al norte y también para una buena tarde de fútbol ante el conjunto armero. El equipo que dirige Antonio Hidalgo llegará descansado, pues en la sexta actuará el viernes 19.
LaLiga ha confirmado los horarios para lo que resta del mes de septiembre. El equipo coruñés terminará ante el Eibar en una visita siempre difícil a Ipurua, donde la temporada pasada el conjunto blanquiazul se impuso por 0-1 en el mes de febrero.
El calendario del Deportivo es el siguiente:
Jornada 5, Mirandés - Deportivo: sábado 13 a las 16.15h, en Mendizorrotza
Jornada 6, Deportivo - Huesca: viernes 19 a las 20.30h, en Riazor
Jornada 7, Eibar - Deportivo: sábado 27 a las 18.30h, en Ipurua
