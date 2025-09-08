Fútbol | Deportivo
El Deportivo abre el plazo para los nuevos abonados en lista de espera
El club roza los 30.000 socios y pone a la venta un millar de carnés en Preferencia Superior y Tribuna
El Deportivo acaricia ya la cifra de los 30.000 socios, que podrá rebasar si concluye con éxito la última fase de la campaña de abonados. El club inició esta semana la última etapa, en la que abrió la venta de carnés a nuevas altas. Pondrá un millar de asientos a disposición de los nuevos abonados, que se repartirán en riguroso orden a las personas que se encuentran en la lista de espera. A mediados de este verano, contaba con alrededor de 6.000 solicitudes de nuevos abonados.
Un total de 26.893 socios del Deportivo tienen derecho a asiento esta temporada. Con los beneficiarios de la modalidad socio amigo y Neno Dépor, la cifra asciende hasta los 29.210 deportivistas Puede alcanzar la cifra redonda de los 30.000, como ya hizo el curso pasado, si completa con buenas cifras la última fase de la campaña.
Los socios en lista de espera a los que les corresponda uno de los abonos disponibles podrán elegir butaca entre las que quedan disponibles. Solo están abiertas Preferencia Superior, Tribuna Inferior y Tribuna Superior. Los precios oscilan, en el abono normal sin bonificaciones, desde los 555 euros, el carné más asequible, hasta los 780 euros que cuesta el más caro. El deportivismo vuelve a rozar cifras históricas para arropar a un equipo que ser ambicioso.
