Fútbol | Deportivo
Vera Martínez vuelve a entrenar con el grupo
A Coruña
Vera Martínez se incorporó a los entrenamientos con el resto de sus compañeras del Dépor Abanca. La jugadora sufrió una lesión en el recto femoral de su pierna derecha el mes pasado que la había dejado apartada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España