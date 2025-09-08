Ximo Navarro vuelve por sus fueros

El Deportivo le echó mucho de menos en el tramo final de la pasada temporada, pero Ximo Navarro está de vuelta. El lateral regresó a la titularidad en el duelo del pasado sábado contra el Sporting de Gijón, casi seis meses después de su última presencia en un once titular con la elástica blanquiazul. Fue ante el Cartagena, en un duelo en el que sufrió una lesión a los siete minutos de arrancar, justo en una acción que le costó la cartulina roja. Después de rendir como revulsivo en las primeras jornadas a las órdenes de Antonio Hidalgo, el técnico catalán confió el carril de la zaga al de Guadahortuna, que volvió por sus fueros y confirmó la solvencia del equipo en el lateral diestro.

Ximo ha entrado poco a poco en los planes de Hidalgo esta temporada. Disputó un cuarto de hora en Granada, 30 minutos contra el Burgos y toda la segunda parte frente al Leganés. El último paso era una titularidad a la que el experimentado carrilero andaluz aspiraba a regresar después de casi seis meses. Lo hizo ante el Sporting con la difícil tarea de mantener bajo control a Dubasin.

En una tarde en la que Hidalgo dejó a un lado el esquema de cinco atrás en fase defensiva, que no terminó de funcionar en Butarque, Ximo logró vigilar de cerca al extremo belga para que no crease demasiado peligro cerca de la meta de Germán. Garitano tuvo que cambiar de banda al belga al verle sin opción de superar al andaluz del Deportivo.

La entrada en el once de Ximo llevó a Hidalgo a desplazar a Loureiro, que acompañó en el centro de la zaga a Barcia. El cercedense llegó a A Coruña con el cartel de ser un comodín con el que Hidalgo cubrió el puesto de central y de lateral derecho en su etapa en el Huesca. En las primeras jornadas selló con sobriedad el carril diestro. En esta última, lideró la defensa desde el eje, junto a Barcia. No regaló ningún balón dividido y secó con solvencia a Otero. En el último cuarto de hora, cuando Hidalgo sustituyó a Ximo por Comas, regresó a un costado en el que no desentonó.

El técnico blanquiazul salió de Riazor consciente de que tiene en sus filas a dos laterales de nivel para la categoría que, además, tienen la virtud de la versatilidad. Al igual que Loureiro, Ximo ya sabe lo que es jugar en el eje de la zaga e, incluso, ocupar el lateral izquierdo. A ellos se suma Lucas Noubi. El belga todavía no ha debutado en partido oficial en las cuatro jornadas de liga, de las que se perdió la visita a Leganés por la llamada de la sub 21 de su país, pero ya jugó en pretemporada tanto de central como de lateral derecho. El equipo no va falto de recursos para cubrir esa posición, pero el regreso de Ximo Navarro por sus fueros es, sin duda, una bendición para Hidalgo.