El Deportivo no se ata a un goleador

El Deportivo de Antonio Hidalgo cumple, por números, la media inglesa en las primeras cuatro jornadas de la liga. Dos victorias y dos empates, repartidos entre Riazor y los duelos a domicilio, que se cimentaron en un trabajo colectivo tanto a la hora de defender como, sobre todo, de ver portería. Ningún jugador blanquiazul suma dos goles en lo que va de temporada. Todos cuenta por unidades sus dianas en un frente de ataque que ya ha visto marcar a la mayoría de sus dos delanteros.

La parroquia blanquiazul ya ha celebrado en el último mes los goles de Mario Soriano, Zakaria Eddahchouri, Sergio Escudero, Yeremay, Mulattieri y Dani Barcia. El lateral y el central llaman la atención en una tarea reservada, habitualmente, para los hombres de ataque. Soriano culminó una jugada digna de orquesta en Granada, donde Zaka clavó un cañonazo cruzado y Escudero puso la guinda en el tiempo de descuento. Mulattieri, en sus primeros minutos como deportivista en Leganés, mandó a guardar un balón que David Mella le sirvió sobre su cabeza y tuvo tiempo para forzar un penalti que Yeremay no perdonó. Este fin de semana, Barcia vivió su particular bautizo en Riazor para darle el triunfo al Dépor contra el Sporting. Seis tantos que el equipo blanquiazul ha sabido convertir en ocho puntos de doce posibles.

La circunstancia motiva al técnico catalán, ahora que cuenta con todas las herramientas. En la delantera ya se estrenaron los dos puntas del primer equipo, Eddahchouri y Mulattieri. El neerlandés fue titular en las tres primeras jornadas. Marcó ante el Granada y se quedó a centímetros de abrir la lata contra el Burgos en los primeros minutos, pero erró en boca de gol una acción que, luego, el equipo no pudo corregir para evitar el 0-0 en la segunda jornada. El italiano dejó una impresión notable en la segunda parte en Butarque y volvió a erigirse como una referencia ideal para Hidalgo al fajarse con Perrin y Pablo Vázquez.

Yeremay inauguró su cuenta particular desde los once metros, pero no fue por falta de esmero para incrementar sus cifras en juego dinámico. Estuvo a punto de hacerlo contra el Sporting. Después del remate al poste de Gelabert, el canario probó la madera de la portería de Yáñez en la siguiente acción. Pudo ser el segundo gol en liga de un jugador indispensable en el frente de ataque del Deportivo.

Otros, por ahora, se han quedado en el intento. Luismi rozó el 1-0 ante el Sporting con una gran jugada individual. Loureiro también puso ímpetu en los saques de esquina. David Mella, que cuenta con la asistencia a Mulattieri en Butarque, no ha visto portería. Sin embargo, es un activo muy importante en un ataque al que también sumará dianas.