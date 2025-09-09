José Gragera se queda al margen en el regreso al trabajo del Deportivo

José Gragera pone el primer interrogante en la lista del Deportivo de cara al próximo sábado para la visita a Mendizorrotza. El conjunto blanquiazul regresó al trabajo con el centrocampista defensivo al margen, realizando tareas de rehabilitación. Expresó Hidalgo que las molestias sufridas a final de la semana pasada, por las que se quedó fuera de la convocatoria, no serían importantes, pero de momento ha arrancado fuera del grupo. Sí estaba ya David Mella, de vuelta tras su paso por la sub 20. José Ángel Jurado, todavía lejos de poder regresar, realizó la activación sobre el campo con sus compañeros y avanza en esa puesta a punto para poder volver.

Se enciende la alarma en la medular deportivista. Si las palabras de Antonio Hidalgo hacían presagiar que José Gragera estaría de vuelta el próximo sábado, este martes, en Abegondo, el mediocentro gijonés se ausentó de la sesión y trabajó en solitiario junto a los readaptadores del club. Ante el Sporting su sustituto fue Charlie Patiño, quien dejó buen sabor de boca. Sin embargo, la posible baja de Gragera merma una posición en la que, de momento, tampoco podrá estar José Ángel, quien esta mañana arrancó la activación con el grupo y luego siguió con su plan de recuperación a las órdenes del readaptador Fernando Rodríguez. En la medular quedan sanos Diego Villares, Charlie Patiño, Mario Soriano y Rubén López. Este último, de momento, sin minutos.

Hidalgo echó mano de la cantera y esta vez entrenaron Samu Fernández, Hugo Ríos (ambos son asiduos en las mañanas del primer equipo), el lateral Pablo García y el centrocampista Kike Fernández, quien disputó un gran partido el pasado domingo en Abegondo contra el Burgos Promesas. La escuadra blanquiazul tendrá tres sesiones más en Abegondo antes de viajar a Vitoria para medirse el próximo sábado al MIrandés.