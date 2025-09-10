El Dépor Abanca da salida a Sara Extremera sin debutar en partido oficial

La aventura de Sara Extremera llega a su fin sin apenas haber comenzado. La lateral, que llegó este verano del Real Madrid junto a Marisa García, se marcha traspasado al Badalona Women sin haber debutado en partido oficial. El club apunta que su nuevo club afrontará el desembolso de una cantidad fija y otra en variables por su fichaje.

Extremera llegó al Dépor por la salida de Pancha Lara y ante la necesidad de contar con un lateral zurda a pierna natural en la plantilla. La irrupción de Paula Monteagudo le ha restado espacio. El Dépor asegura que accede a esta petición por el deseo de la jugadora de estar cerca de casa. Extremera es catalana e hizo parte de su formación en el Espanyol.