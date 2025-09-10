El Málaga-Deportivo ya tiene horario

El Málaga-Deportivo del segundo fin de semana de octubre ya tiene horario tras el acelerón de la Liga en los últimos días. El duelo de La Rosaleda se jugará el domingo 12 de octubre a las 21.00 horas. Cerrará el domingo, aunque quedará para el lunes el Córdoba-Cultural Leonesa a las 20.00 horas. El choque será retransmitido por dos canales de pago; La Liga Hypermotion TV, en sus distintas plataformas, y Fútbol 2, de Orange TV.

Una semana antes el Deportivo recibirá al Almería en Riazor el próximo sábado 4 de octubre a las 16.15 en la octava jornada de LaLiga Hypermotion. El cuadro coruñés repite en día, después de la visita a Ipurua una semana antes. El partido ante los indálicos se podrá seguir a través de la TVG. También será en abierto el duelo ante el Huesca 15 días antes (por GOL y TEN), pero el duelo de la fecha 8 será el primero que dé la televisión autonómica.

Este sábado 13 el Dépor jugará ante el Mirandés a las 16.15, la jornada 8 de Segunda División, también a las 16.15 horas.

La gran novedad, además, es que el partido se podá seguir a través de la TVG, en abierto para todas las casas de Galicia. El ente autonómico llegó a un acuerdo para emitir 15 de los 42 partidos de Liga. Hasta el momento, es el primer duelo confirmado en el que se podrá ver.

El calendario del Deportivo es el siguiente:

Jornada 5, Mirandés - Deportivo: sábado 13 a las 16.15h, en Mendizorroza.

Jornada 6, Deportivo - Huesca: viernes 19 a las 20.30h, en Riazor.

Jornada 7, Eibar - Deportivo: sábado 27 a las 18.30h, en Ipurua.

Jornada 8, Deportivo - Almería: sábado 4 de octubre, a las 16.15 en Riazor.

Jornada 9, Málaga - Deportivo: domingo 13 de octubre, a las 21.00 en Riazor.