Mulattieri se entrena al margen del grupo con el Deportivo

El Dépor supera ya el ecuador de la preparación antes de medirse este sábado al Mirandés en Vitoria. Gragera continúa al margen del grupo y no parece sencillo que esté disponible para él, aunque Hidalgo reveló que se le habían practicado pruebas y que no habían mostrado un daño de consideración. No se quieren correr riesgos. Con el italiano el club aduce que es un simple control de cargas. Los próximos días esclarecerán si el italiano llega a tiempo y repite en la titularidad ante el Mirandés tras el estreno frente al Sporting y sus buenas prestaciones ante el Leganés. La única baja confirmada es la de José Ángel.

Mulattieri había logrado hacerse un hueco en el once a los dos semanas de llegar y ahora que buscaba afianzarse entre los elegidos tiene que frenar en su trabajo diario. Si no llegase a tiempo o no tuviese sensaciones, el reemplazo sería Zakaria Eddahchouri, titular en las tres primeras jornadas de Liga.

No se esperan excesivos cambios en el resto del once después de que el equipo compitiese a muy bien nivel ante el Sporting. Hidalgo, eso sí, recupera a David Mella y gana alternativas en la zona de enganches.