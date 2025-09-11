Bil, una de las novedades en la sesión del Dépor
La presencia de Bil Nsongo, ariete titular del Fabril, fue una de las grandes novedades de la sesión del primer equipo ante los problemas físicos de Mulattieri. El camerunés está en el radar de los mayores para ser un recambio en el área. Samu, Canedo y Kike, los otros fabrilistas en el entrenamiento.
