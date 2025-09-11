Fernando Soriano: "Si hubiera tenido miedo, no habría firmado por el Dépor"

Fernando Soriano finaliza un mercado en el que el Dépor ha accedido a un tipo de jugador superior al de hace meses, acorde a las aspiraciones del equipo, que no son otras que el ascenso a Primera. La Liga acabó con cánticos en su contra y él ha querido darle la vuelta a la situación con trabajo, con fichajes y ahondando en la filosofía de club marcada. Él explica cómo lo ha vivido y cómo lo vive: "Autocrítica, inconformismo, competititvidad... Yo eso lo llevo muy adentro. Si hubiera tenido miedo, nunca habría firmado por el Dépor. Cuando ves Riazor vacío y cuando lo ves lleno y toda esa gente increible que no deja de animar, te hace saber dónde estás y la exigencia. Errores cometemos, hay rivales. Soy el máximo responsable y convivimos con la autoexigencia", relata de un puesto, el suyo, que considera que está en una continua evaluación: "¿Contrato? Creo que tengo un año más, creo. Si estuviera indefinido, ¿iba a estar aquí toda la vida? No, me pueden echar en cualquier momento. Mi contrato es lo menos importante que tiene el Dépor dentro de sus situaciones".

El periodo de pases se cerró con la llegada de Stoichkov y la salida de Bouldini. Él explica que les llevó a hacer ese movimiento. Fue una operación relámpago en la que jugó con las necesidades del Granada: "Con Moha desde final de la temporada pasada habíamos hablado con él, que lo mejor era una cesión. Hubo cuarto o cinco equipos que lo quisieron y alguno del extranjero, se valoró y se negoció, pero por el jugador y el club no se dio. Surgió la opción del Granada. Sabíamos de las limitaciones de su limite salarial. Jugamos allí, le vimos jugar. Y les planteamos un intercambio. No podía encajar Stoichkov y ellos vieron que les encajaba y les hacía un mejor resultado final. Ese mediodía se llegó a un acuerdo, se montaron en un coche y se hizo todo rápido", cuenta del trueque del verano en A Coruña.

Yeremay

Hay apuestas que no son un fichaje, pero casi. La permanencia de Yeremay se asume como tal en A Coruña: "¿Marcharse? A partir del 1 de agosto me quedé bastante tranquilo. Habíamos hablado de que debía haber una solución y que tenía que haber margen para planficar. A nivel individual y colectivo es un jugador que condiciona nuestra forma de defender y atacar. Queríamos tener margen de tiempo. Todo lo que pasó da una idea del compromiso del jugador con el Dépor y del nuestro con él. Ha apostado fuerte por el proyecto, sabe cuál es la idea. Vinieron equipos importante de Champions con cantidades importantes. El compromiso también del presidente de valorar lo deportivo y la estabilidad. Desde principios de agosto estaba más tranquilo, tendría que ser el valor de la cláusula o algo muy cercano para aceptarlo", asegura el Director de Fútbol.

Todo este ruido cree que no ha afectado al rendimiento del canario, a pesar de que ha empezado la liga al ralentí y se está acostumbrado a una nueva posición: "Lo veo bien, entrenar. Cuando dicen que no es su mejor momento, porque no lleva cinco goles... Quizás le falta ese pelín para decir: "ya está Yere'. Su trabajo y día a día no me preocupan. Ese punto entre estar suoeruir y estar superlativo y a él le fata un poco para estar superlativo. Pero lo veo centrado y comprometido. A él, a Mella, a Barcia, que son gente que apuesta por este club".

Plantilla corta y cantera

Con Yeremay y con los diez fichajes (uno de ellos es Jairo), Soriano se da por satisfecho, porque cuenta con una plantilla más corta y han querido dejarle la puerta abierta a la cantera: "¿Algún fichaje más tras Leganés? No. Estamos en comunicación con el míster. Se deja claro cuál es el proyecto de club: queremos crear cimientos fuertes. Abegondo es primordial. En defensa solo hay siete, pero están Damián, Samu y Pablo... José Ángel viene de una lesión y Patiño de un año complicado, pero hay que apostar por los chavales. Hay que afianzar Abegondo y crecer desde las bases. Puede haber dos o tres lesiones en su sitio, puede pasar y lo asumiremos. Pero ese es el camino elegido. Si algún día me desvió, que digan que estoy engañando. Las directrices son claras".

Malas rutinas

Sí que se echa encara que algunos detalles al final de la temporada pasada, que debió atajar y no hizo. No volverán a pasar, según confiesa: "Tenemos claro el proyecto y dónde queremos llegar. Claro que hay respaldo, pero sí hay toques de atención que te hacen ir estar con calma y oensar en qué me equivoqué. Si volviera atrás, ¿qué cambiaría? No me refiero a fichajes. Nuestro entrenador debe tener exiogencia en el día día. A las 9 de la mañana se tiene que estar y se come y se entrena de esta forma. Teníamos claro que no podía volver a ocurrir. El año pasado pasaron cosas y no pasaba nada. Las tengo muy adentro. Esa exigencia hay que transmitirla al cuepro técnico, a los jugadores y a la cantera", exige. Elevar ese listón ya ha producido algunos efectos y el directivo tampoco se esconde cuando enjuicia la primera parte de Butarque: "Hay que ser autocrítico en cada partido. por ejemplo, no nos podemos permitir el primer tiempo de Leganés. No nos puede pasar. Ya sabéis dónde queremos estar, pelearemos al máximo. Esperemos que salga bien. Nuestro afición nunca nos deja de lado y debemos aprovecharlo".

Aspiración máxima

Todo para que el Dépor pelee por lo más alto, aunque le cueste verbalizarlo: "Tenemos el inconformismo de estar arriba y de llegar arriba (Primera) lo antes posible, es una de las ideas del club y tenemos que intentar conseguir lo antes posible", apunta en una entidad que ve diferente al resto por apuesta y e idisioncracia: "¿No vender a Yeremay? Saco la conclusión de los orgullosos y agradecidos que estamos de la capacidad del club, de lo bien planificado que está y de la sostenibilidad y de lo que hizo el presidnete en los años anterioires. Me hacer ver el futuro con ilusión. No es cosa de un día, dos o tres. Es una apuesta por hacer algo importante. Es la fiabilidad del proyecto, no es el Dépor una mercancia, es un sentimiento. El presidente tiene mucha ilusión y es un reto para él y para todos. No lo vendemos a él ni por este dinero ni por otro. Creemos que esa es la forma en la que queremos llegar", razona.

Riki, Patiño y Rubén

Esa apuesta no significa que el Depor haya podido acceder a todos los futbolistas que pretendía, uno de ellos es Riki. Aun así, las prioridades del Dépor cambiaron a lo largo del mercado: "No era una prioridad. Al venir Gragera teníamos a Villares, y a Rubén y a Charlie, que puede hacer la función de 6 y 8. Y a Noe y a Enrique en el Fabril y son jugadores importantes. Al principio de mercado valorábamos complementar esa posición, pero las pretemporadas clarifican para bien o para mal. Veíamos que Denis (Genreau) no daba lo que necesitábamos y Charlie todo lo contrario. Este es el jugador que firmamos hace un año. Veíamos una opción con la competencia de Rubén, que estaba dando un nivel bueno. Y se decidió así. Riki y otros jugadores que pudimos querer están más hechos que Charlie o Rubén, pero confiamos en lo que vemos", asegura.

EN AMPLIACIÓN