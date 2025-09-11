Mulattieri se entrena al margen del grupo en Abegondo
José Gragera continúa con trabajo específico y el club no quiere riesgos
A Coruña
El Dépor supera ya el ecuador de la preparación antes de medirse este sábado al Mirandés en Vitoria. Gragera continúa al margen del grupo y no parece sencillo que esté disponible para el duelo, aunque Hidalgo reveló que se le habían practicado pruebas y que no habían mostrado un daño de consideración. No se quieren correr riesgos. Con Mulattieri, el club aduce que es control de cargas.
Los próximos días esclarecerán si el italiano llega a tiempo y repite en la titularidad ante el Mirandés tras el estreno frente al Sporting y sus buenas prestaciones ante el Leganés. La única baja confirmada para Mendizorroza es la de José Ángel.
