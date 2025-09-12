'A miña gran cidade' trae O Noso Derbi a Vigo este sábado con Marián Mouriño y Xosé Touriñán
¿Conseguirá la presidenta del club vigués que el cómico deportivista cambie el Dépor por el Celta o cogerá él la maleta y se volverá a casa? Este sábado a las 22.30h podremos descubrirlo en la TVG
El programa de la TVG, A miña gran cidade, regresa este sábado a las 22.30 con el segundo episodio de su segunda temporada. En esta ocasión, la presidenta del Celta de Vigo, Marián Mouriño, hará de anfitriona para el cómico y actor Xosé Antonio Touriñán, durante su recorrido por la ciudad olívica.
Tras el capítulo de la semana pasada, con Bertín Osborne y Eva Iglesias como invitado y anfitriona, la edición de este sábado trae de vuelta a la pantalla O Noso Derbi.
Touriñán, reconocido deportivista, disfrutará de unos días en Vigo acompañada por la presidenta céltica.
La dinámica del programa mantiene su línea, con el invitado disfrutando de los lugares icónicos de la ciudad y su gastronomía mientras pasean y comparten anécdotas y puntos en común. En el episodio de esta semana podremos ver a Touriñán de visita en Balaídos y haciendo un recorrido por el museo del Celta en lo que parece que será uno de los programas más divertidos de la temporada.
¿Conseguirá la presidenta que Touriñán cambie el Dépor por el Celta o cogerá la maleta y se volverá a casa? Este sábado a las 22.30 podremos descubrirlo.
