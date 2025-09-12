Mirandés - Deportivo: Al asalto del laboratorio jabato

Mendizorrotza, casa temporal del Mirandés mientras reforma Anduva, acogerá el duelo de la quinta jornada para un Deportivo que espera seguir sumando pasos hacia adelante en la construcción de su camino y de su propia identidad. En frente, esta vez, un conjunto jabato que como cada año a estas alturas está en pleno proceso de adaptación, con un nutrido grupo de jóvenes recién llegados para exprimir su año y catapultarse a la élite nacional. Hace tiempo que los rojillos ya no engañan a nadie: suman orden, talento, y hambre. Tendrá que igualar todo eso el cuadro de Antonio Hidalgo, al que regresa David Mella tras su semana en Francia con la selección sub 20. Charlie Patiño, el hombre de la semana, tendrá que ocupar una vez más la plaza de José Gragera, baja por una lesión muscular con un tiempo de ausencia todavía por definir.

Ha erigido Fran Justo sin mediar dudas un muro rojo que deberá escalar este fin de semana el Deportivo si quiere llevarse los tres puntos. Apenas dos jugadores, Sergio Postigo y Juan Gutiérrez, repiten respecto al curso pasado en el Mirandés. O eso dicen desde dentro, porque de momento suma seis puntos y Fran Justo ya ha empezado a dar con las teclas adecuadas.

Será tarea de Antonio Hidalgo encontrar soluciones para enfrentar a un equipo que se construye desde hacia atrás hacia adelante, con una primera fila de cinco defensas y una segunda que puede ser de 3 o de 4. Varía continuamente el conjunto jabato entre el 5-3-2 y el 5-4-1 cuando no tiene el balón. Ahí, entre líneas, será clave la figura de Mario Soriano para castigar la espalda de los interiores jabatos y enfrentar a una última línea que obligará a los blanquiazules a mover con paciencia la pelota hasta encontrar el hueco adecuado. Será un partido para las bandas, lo que podría agilizar la entrada de Quagliata en el once para fijar por fuera a Hugo Novoa, quien por primera vez desde que salió de A Coruña hace seis años rumbo a Leipzig se verá las caras con sus excompañeros. Ahora se ha convertido en un carrilero de largo recorrido que necesitará ayuda para controlar una banda en la que se encontrará con Yeremay, con quien coincidió en categorías inferiores.

Será un día importante para Charlie Patiño. No solo por la necesidad que tendrá el Dépor de circular rápido, mover de lado a lado al balón para generar buenas situaciones a sus dos extremos o abrir huecos en un equipo ordenado y trabajado. También porque el Mirandés de Fran Justo tiende a dejar a dos jugadores descolgados. Uno será Carlos Fernández, un viejo conocido de la parroquia coruñesa. A su lado podría actuar o bien Iker Varela, un jugador de banda que se adapta a ser un acompañante del 9, o Gonzalo Petit, llamado a seguir el camino de los Panichelli, Carlos Martín o Nicolas Jackson. Juegue quien juegue, el inglés estará obligado a estar pendiente del retorno defensivo, siempre que Hidalgo apueste por repetir esquema y no optar directamente por rescatar la línea de tres centrales.

El partido no contará con el color habitual de Anduva. No apretará tanto un Mendizorrotza con una capacidad muy inferior a la que suele necesitar el Alavés. Lo notará, en especial, el conjunto jabato, siempre peligroso en su campo por la cercanía de las gradas (el césped de Anduva, pese a que pueda engañar, siempre tiene unas dimensiones importantes).

La gran duda en el equipo de Hidalgo está en si el técnico de Canovelles apostará por repetir con Luismi Cruz o David Mella. Tiene variantes el catalán para plantear un partido en el que tendrá, como ante el Sporting, tramos de larga posesión. El Mirandés, como ya demostró ante el Albacete, no avisa: su juego es claro y sus contragolpes mortales, gracias a la calidad de su línea de interiores; la capacidad individual de sus atacantes y el físico de sus carrileros. Será otro día para abrazar el sufrimiento.

Posible once titular

Mirandés: Palomares; Hugo Novoa, Iker Córdoba, Juan Gutiérrez, Postigo, Medrano; Cardero, Helguera, Bauzà; Carlos Fernández y Varela.

Deportivo: Parreño; Ximo Navarro, Loureiro, Barcia, Escudero; Villares, Patiño; Luismi, Mario Soriano, Yeremay; y Mulattieri.