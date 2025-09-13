1-5 | El Dépor se pone a jugar y es un vendaval

El Dépor va en serio. Haber retenido a Yeremay, haber entrado con fuerza en el mercado no eran avisos menores, pero sobre el césped de Mendizorrotza se tornó en un vendaval, en un equipo con infinitos recursos para arrasar al Mirandés, instalarse en la zona noble de la tabla y presentar su candidatura al ascenso, aunque aún queden meses y meses de un maratón interminable. Jugó en un estadio de Primera y ahí es adonde quiere llegar. Un doblete de Luismi y un triplete de Eddahchouri, saliendo desde el banquillo y en 17 minutos, para un equipo que tiene profundidad de plantilla, que tiene entrenador y que ha demostrado en este arranque de Liga que ya no depende del canario, de su figura. Hubo algún mínimo momento de inestabilidad y amenaza. Es lógico. Pero en cuanto se activaba y pegaba, el Mirandés era un juguete roto en sus manos.

Estaba aún el deportivismo debatiéndose entre lamentarse por la suplencia de Charlie Patiño o relamerse por la concentración de jugones de Hidalgo y, de repente, Quagliata, fuera de sitio y desatado, se fue al suelo y Villares cazó la pelota y todo se prepicitó. Encontró a Soriano, que se inventó una asistencia exquisita para que Luismi hiciese honor a tal regalo con una vaselina de quilates. 0-1, minuto 14. El Dépor había tardado diez minutos en coger temperatura y un poco más en darle el primer aviso. Al segundo sacó la guillotina.

Hay entrenadores que quieren generar seguridades en sus jugadores a base de repetir onces y, en cambio, Hidalgo ha demostrado en estos primeros partidos que busca esa misma sensación con pruebas, exigencia y competitividad. El Dépor había estado comodísimo con el 4-2-3-1 en la semana previa y en esta ocasión se decantó por un 5-2-3 con Mella de lateral, Quigliata de falso 3 y Mario Soriano ejerciendo un rol que mezclaba el 8 y el 10. Inmenso el madrileño. Para el recuerdo quedará la facilidad que destiló el Dépor con pelota, esa rabona de Yeremay y la sensación de estampida cuando empiezan a tocar a toda velocidad... Pero el equipo coruñés fue muy rico tácticamente. Tuvo varias salidas, buscó los puntos ciegos del entramado del Mirandés y lo descosió hasta dejarlo groggy y buscando la s cuerdas. Un deleite de un equipo que acabó esa primera parte avasallando. Y ni siquiera necesita una versión suprema de Yeremay porque tiene tal arsenal que ya no es su luz en las tinieblas. Todo brilla. Eso sí, al canario sigue siendo un gustazo verle jugar. Gusta a todos menos a sus rivales que ahora ya se afanan en prepararle dos y triples vigilancias y en dejarle recados. Juan Gutiérrez probó sus costillas sin pelota en juego.

Antes de que llegase ese segundo gol de Luismi Cruz, quien embocó una pelota suelta en la frontal del área en la que solo creyó Mulattieri, el Mirandés tuvo su momento para empatar antes de la media hora en una jugada aislada. Bauzá, un futbolista que tiene una pinta maravillosa, llegó a plantarse ante Germán Parreño y se le hizo de noche en el remate. Otra buena mano del ilicitano, quien poco a poco se va disfrazando del Helton Leite de la semana liga. Pudo hacer el Dépor incluso un tercero antes del descanso porque para entonces ya era un tsunami. Loureiro lo rozó, Mella y Mulattieri también tuvieron sus opciones. Imparable.

Duelo de delanteros

No iba a ser sencillo que Dépor mantuviese el nivel, que retuviese esa sensación de ir avasallando a su rival. Solo desde la pegada iba a acabar pasándole por encima de nuevo al Mirandés y llevarse el duelo con una goleada de escándalo. Arrancó la segunda parte con cambios en el conjunto jabato y con ajustes tácticos de Fran Justo. Pero la primera fue para el Dépor. Una pelota larga a Mulatierri le sirvió al italiano para encarar a Nikic. Su pelota se fue a la madera. Mella tuvo otra minutos después en una transición. El transalpino, ayer una dando salida arriba y peleado con el gol, disfrutó de dos más. Ante esta ceguera, el equipo local empezaba a mirar a los ojos a Parreño, a asomarse al área del Dépor. Inevitable. Quien perdona...

En esa duda apareció Bauzà en la frontal para recordarle al Dépor que en Segunda nadie regala nada. Ese 1-2 fue real, pero leve, leve. Duró lo que Hidalgo movió el banquillo para sentar a un diluido Yeremay para sacar a un fino Stoichkov y a un demoledor Zaka. Tres goles en menos de 20 minutos. Todo el acierto que le faltó a Mulattieri lo tuvo él. Cuando está bien plantado y orientado y ejerce simplemente de rematador, es un ariete más que interesante. Dinamita en su pierna diestra. Así embocó dos asistencias de Soriano y una de Escudero. 1-5 y todo listo antes del descuento para un Deportivo que ya no engaña a nadie. Hidalgo se encargó de verbalizarlo y su equipo de demostrarlo en el césped. La aspiración es Primera y es más que legítima.