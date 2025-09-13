CD Mirandés - RC Deportivo: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El gol sobre la hora ante el Sporting fue un estadillo en Riazor. También le libró de muchos problemas y dudas al Dépor y le colocó en la zona noble de la tabla cuando la Segunda División empieza a coger velocidad de crucero. 8 puntos de 12 posibles y sin perder y ahora aparece el renovado Mirandés en el horizonte. Un equipo aún en ensamblaje pero que lleva dos victorias seguidas.

El triunfo de Riazor ha sido un subidón para el deportivismo, el proyecto y el equipo, pero nadie olvida lo que pasó en Leganés, el último referente a domicilio. Ya lo había dicho Hidalgo, pero hace tres días remarcó Fernando Soriano que no se podían permitir de nuevos unos 45 minutos así.

Ese día le salvó Mulattieri, quien parece llegar a tiempo a pesar de las molestias, no así Gragera. Más tiempo para Charlie Patiño. Puede haber más novedades en la apuesta de Hidalgo, aunque tampoco excesivas. Se abren resquicios en las bandas.

Horario del partido entre el CD Mirandés y el RC Deportivo

El Deportivo vive su tercer partido fuera de casa después de evitar in extremis la derrota en Leganés y ganar en el último minuto al Sporting. El equipo coruñés pretende prolongar su racha a domicilio tras un arranque de liga en el que no ha perdido. Un segundo tercer es lo que busca en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante el Mirandés en Mendizorrotza será 13 de septiembre a las 16.15 horas, correspondiente a la 5ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el CD Mirandés y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Mirandés será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.