Dépor Abanca - Athletic: Riazor para buscar la primera victoria

El Deportivo Abanca busca este domingo (12.00 horas, DAZN y TVG) ante el Athletic Club el primer triunfo de la temporada. Dos empates ante Badalona y Espanyol marcan el calendario hasta el momento del equipo coruñés, que regresa a casa tras una buena actuación con escaso premio en la ciudad deportiva perica. Fran Alonso no podrá contar todavía con Millene Cabral y Espe Pizarro, lesionadas, ni con Marina Artero, cedida por el club vasco. Podría regresar Vera Martínez tras dos encuentros fuera en la línea de tres centrales que ha reinstalado desde el inicio el entrenador madrileño.

Un punto separa a ambas escuadras después de un mal comienzo de liga del equipo vasco, uno de los candidatos a estar en la zona alta de la clasificación. No debe fiarse el Dépor de los resultados, pues la derrota de la pasada jornada (1-8) fue ante el Barcelona. Orgullo herido para las leonas, que querrán resarcirse en Riazor.

Lo sabe y estará alerta un Dépor Abanca que todavía no puede contar con Millene en el ataque. La jornada pasada, Alonso apostó por Bárbara, que respondió con gol, aunque Marisa aguarda su segunda titularidad. La duda se ciñe sobre la defensa. No podrá jugar Marina Artero, aunque para esta jornada regresa Vera Martínez, quien disputó el 100% total de los minutos la temporada pasada. Podría favorecerse de la llamada cláusula del miedo para acelerar su vuelta a escena.

En el conjunto bilbaíno son baja Bibiane Schulze y Patricia Zugasti. Regresa a Riazor Peke, quien de momento no ha tenido minutos en este inicio de curso.

«Los nervios del primer partido ya pasaron. Ahora vamos a ver un equipo con mucha más confianza, con las ideas más claras y que espero poder imponer nuestro juego contra un rival de los mejores de esta liga», expresó Fran Alonso en la previa haciendo alusión a la imagen del primer duelo ante el Badalona. Deberá mejorar un Dépor que ya ante el Espanyol se mostró mucho más competitivo. «Estamos creciendo. Somos muy ambiciosas», remarca el técnico, que espera dar un paso más.