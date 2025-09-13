Derbi entre Dépor y Celta Juvenil para arrancar la nueva temporada
El partido, a las 11.15 en A Madroa
El equipo de Miguel Figueira debuta en liga ante el conjunto vigués, ambos renovados, como cada año, en un encuentro que arrancará a las 11.15 de la mañana y se disputará en el campo 2 de A Madroa, de hierba natural. Se podrá ver por internet a través de GS360 Play.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- CD Mirandés - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida
- Un hombre, herido grave en un atropello en la avenida de Oza
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo