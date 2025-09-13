Segunda División
Mario Soriano: «El partido fue muy bueno; queremos más»
El mediapunta dejó tres asistencias en un partido brillante: «Me quedo muy contento por la victoria»
Mario Soriano cree que es momento de tener «paciencia y tranquilidad» y aprovechar el buen momento que atraviesa el cuadro coruñés de cara a los próximos encuentros. «Queremos más el viernes», afirma de cara al partido ante el Huesca en Riazor el próximo día 19. «Somos conscientes del equipo que somos, de cómo estamos y cómo planteamos el partido», remarca el mediapunta, orgulloso del trabajo realizado en Mendizorrotza.
No presta, eso sí, gran atención a los datos, pese a regalar tres goles. «Llaman la atención, pero cuando uno ve los partidos y sabe de fútbol, aunque no des asistencias o goles puedes jugar igual de bien», añade el 21 deportivista.
Sobre el duelo, cree que fue un «muy buen partido» y se va «muy contento» con la victoria blanquiazul. Además, se pone en la piel de sus compañeros y tiene claro que las rotaciones y el ser una plantilla corta permitirá que «todos» vayan a «tener oportunidades» de participar y demostrar. Esta vez, con actuación estelar de Eddahchouri, quien anotó tres goles tras entrar desde el banquillo. «A pensar ya en el Huesca», concluye Mario.
