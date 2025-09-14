1-0 | El Juvenil A del Deportivo cae en los últimos minutos ante el Celta
Gol de Anthony Khayat en los últimos minutos
El Juvenil A del Deportivo estrenó la temporada en la División de Honor con uno de los partidos más complicados de todo el ejercicio, la visita al Celta. El equipo de Miguel Figueira no pudo venirse con ningún punto, a pesar de que el marcador no se movió hasta el minuto 81. Anthony Khayat hizo el tanto de los vigueses que puso el marcador definitivo: 1-0. El partido estuvo suspendido al principio de la segunda parte por la intensa que había en A Madroa, algo habitual en este complejo deportivo vigués.
Figueira apostó en su once por algunos clásicos de la temporada pasada que ya tuvieron un gran rendimiento como es el caso de David Vergara, David Fernández, Nico Ruiz, José Rey, Lucas Castro o Álvaro Fraga. En el once, uno de los pocos fichajes, Iker Gil.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- 1-5 | El Deportivo golea al Mirandés en un partido redondo
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Samba Wade, de «dar patadas a un balón en la peatonal de Os Mallos» a la Selección
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales