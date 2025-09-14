El Mundial sub 20 llama a la puerta de David Mella: la lista y cuántos partidos jugará con el Deportivo

David Mella fue una de las novedades del once de Hidalgo ante el Mirandés como lateral largo en esa defensa de cinco y empieza a asentarse en una posición novedosa, aunque pronto dejará de estar a disposición de su técnico en A Coruña. La lista definitiva de España para el Mundial sub 20 de Chile que arranca en menos de dos semanas se conocerá entre el lunes y el martes y todo hace indicar que el zurdo de Espasande será uno de los integrantes de esa relación. Siempre ha sido uno de los referentes de la generación de 2005 y, de hecho, fue titular y uno de los destacados en el Europeo sub 19 del verano de 2024. No juega en Primera División y eso siempre puede restarle opciones, pero continúa estando en los planes del nuevo seleccionador.

La cita sudamericana se celebrará entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre y los participantes tendrán, al menos, una semana de competición en la que disputarán los tres partidos de sus grupos. A España le esperan Marruecos el día 28, México el 1 y Brasil el 4. Lo más probable es que siga adelante y busque el éxito en las rondas finales. En el peor de los casos para el Dépor y en el mejor para Mella, estaría un mes fuera de A Coruña. Lo único positivo es que estará disponible para el encuentro de este viernes ante el Córdoba en Riazor, ya que los seleccionados tendrán que incorporarse el domingo a la concentración.