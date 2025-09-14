Eddahchouri, un balón al año y 17 minutos para el primero blanquiazul

Hay pocas acciones mejores que la secuencia previa a su gol y, en consonancia, su primer tanto en Mendizorrotza, para explicar el fútbol caótico de Zakaria Eddahchouri. Voraz. Eficaz y, sobre todo, práctico, que no estético. Partir desde el banquillo no ha mermado la confianza de un ariete cuya gran vocación es hacer goles. No engaña a nadie, tiene entre ceja y ceja la portería, y en Vitoria se llevó su primer balón a casa como deportivista. Son ya tres desde que es profesional en el fútbol (2023 y 2024 con el Telstar). Se cuela, además, en los libros blanquiazules, dejando el más veloz en la historia reciente, solo por detrás del que anotó Bebeto ante el Albacete en 1995. El brasileño, que aquel día marcó los cinco goles del 5-0, firmó cuatro en seis minutos.

El neerlandés entró al campo en el minuto 71 y, apenas un par de secuencias después, sin tiempo para cortinillas, clavó un disparo cruzado marca de la casa. Sin pensar. Sin levantar la cabeza para visualizar el objetivo. Sabe siempre dónde está la portería. Ocho más tarde, en una jugada definitoria, giró en campo propio sin demasiada belleza, conectó un pase precipitado en el libreto de los contraataques, pero fusiló de primeras cuando Soriano le devolvió el balón.

A dos minutos del final, cuando apenas cumplía 17 en el campo, se asoció con Escudero para driblar al porero y volver a matar. Hat trick y el esférico para la galería. Por el camino, cuatro disparos, tres a guardar. Tres pases, solo uno completado. Así es Eddahchouri. Lo felicitaron sus compañeros. Se fue «muy feliz» a casa, como expresó Mario Soriano postpartido. Ahora, máximo anotador con cuatro dianas, las mismas que el curso pasado.