Segunda División
Luis Chacón brilla y Guerrero asiste: así fue la jornada de los cedidos del Dépor
El mediapunta anotó y asistió en el primer triunfo de la Cultural en liga
Jornada feliz, en especial, para Luis Chacón, el cedido blanquiazul con mayor impacto este fin de semana, después de anotar su primer gol en Segunda División y sumar también una asistencia en el triunfo de la Cultural Leonesa ante el Racing de Santander por 2-4 en El Sardinero. No fue el único que sumó cifras. Adrián Guerrero dio una asistencia en la derrota del Ourense CF.
Conexión Arenteiro para el estreno anotador de Luis Chacón en Segunda División, con el 10 a la espalda y acompañando a Rubén Sobrino en el frente de ataque. A los 25 minutos cabeceo un centro con música de Pibe para poner el segundo, después de que Hinojo adelantase a los cazurros a los 7 minutos de juego.
En la segunda mitad, cuando casi se cumplía la hora de juego, en un contragolpe Chacón sirvió un pase milimétrico con el exterior de su bota derecha para dejar a Diego Collado mano a mano con Ezkieta. Mejoró el Racing en los minutos finales e incluso recortó distancias, pero a la Cultu no se le escapó su primera victoria en Segunda División.
Adrián Guerrero da una asistencia, Luisao y Jairo fueron titulares
En Primera RFEF no hubo partido para el Cartagena de Diego Gómez y Kevin Sánchez, que tenían que haber jugado el sábado pasado. El partido se suspendió por las fuertes lluvias en Sabadell. No se jugará este fin de semana. Sí tuvo un papel destacado Adrián Guerrero, aunque el Ourense CF cayó derrotado ante el Talavera por 1-2 tras jugar una hora con un futbolista menos por la expulsión de Yuste.
Además, en el mismo grupo, Luisao Macías sumó media hora de juego con el Pontevedra tras sustituir a Expósito en la derrota por 0-2 en Pasarón ante el Tenerife. A las 20.30 arrancó el Racing de Ferrol - Ponferradina, con Jairo Noriega de titular en el equipo de Pablo López.
