Fútbol | Deportivo
Diego Gómez: «Nótase o salto a Segunda e a presión que un ten, pero é bo vivir esa experiencia»
Retornou o Dépor o pasado mes de xaneiro, pero este verán viu como tiña que coller de novo a maleta para marchar a préstamo ao Cartaxena, un equipo que aspira ao ascenso a Segunda. O zurdo relata a súa experiencia deste principio de ano do primeiro equipo, como se sucedeu a súa saída do clube coruñés nas últimas semanas e que espera deste exercicio en Cartagonova. Para el, con contrato ata 2030, xogar no Dépor é unha carreira de fondo
Como leva a aclimatación a Cartaxena e a súa nova vida?
Si, van facer agora as dúas semanas e estou habituándome o clima e o ritmo dos compañeiros.
E todo máis doado tendo a Kevin no mesmo equipo?
Si, os primeiros días axuda moito que ter a alguén coñecido aquí porque xa me da consellos,e dime como que teño que facer, xa me explica as zonas onde teño que ir buscando piso. A verdade é que me botou unha boa man.
Como aconteceu todo o relacionado coa súa saída do Dépor?
Si, ao final chegou un punto do mercado no que quería xa saír cedido. O clube tamén quería que eu saíse cedido. Había que atopar o que fose mellor para min. Estiven valorando un par de cousas (ofertas) e ao final decidín vir aquí con Javi (Rey), que xa sei que onde el adestre vai haber un equipo competitivo, que tentará subir de categoría. A verdade é que era o que buscaba: un equipo con aspiracións.
«Futbolísticamente o Dépor ten un equipazo, calquera pode xogar. E o vestiario bo, moi sano»
Hai un ano cando marchou ao Arenteiro todo foi moi rápido e esta saída non se deu ata o último dia de mercado. Por que esa diferenza?
Foron situacións moi diferentes, é certo. Cando saio do equipo ao Arenteiro, nunca tiña xogado en Primeira RFEF, era a primeira vez e tiña ganas de mostrar que o podía facer ben nesa categoría. E tiña a opción do Arenteiro, aí ao lado da miña casa, cos meus pais a coa miña avoa, e a verdade é que non o pensei máis. E despois este ano, en principio, non tiña pensado saír cedido, pero por situacións que se dan, acabo saíndo para mirar un pouco máis arriba e ter outra ambición na categoría.
Que Cartaxena atopou a súa chegada? Cal é o nivel?
Moi bo, o míster métenos moita caña. A verdade é que os compañeiros teñen moito ritmo e nos primeiros días custábame un pouco adaptarme despois de estar prácticamente parado na pretemporada. Sempre custa un pouco. Temos xogadores veteranos que son moi bos, despois temos un grupo de xogadores xoves que teñen moita fame por facelo ben. A verdade é que está moi compensado o equipo
É a súa primeira experiencia fora de Galicia. Vaille custar coa morriña ou espera levalo ben?
Custa un pouco saír da casa, é certo. Eu só fora ata o de agora a A Coruña, que está a hora e media da miña casa. Toca ir un pouco máis lonxe, a mil quilómetros, e custa un pouco máis, pero os meus pais sempre que poidan virán, e eu sempre que teña dous ou tres días tentarei achegarme ata alí. De momento, lévoo bastante ben.
Como foi a súa experiencia nos primeiros meses de 2025 co primeiro equipo?
Ben, ben, sentinme valorado. A verdade é que tiñamos un gran grupo, as cousas estaban saíndo ben e o equipo xa estaba chegando aos postos de tranquilidade, como quen di. Estou moi contento por esa etapa
Considera que chegou a ser no primeiro equipo o Diego Gómez que se puido ver no Fabril ou no Arenteiro? Nótase a diferencia de categoría?
Dende logo que nótase moito o salto, nótase moito a presión que ten un. Pero iso é bo, é bo vivir esa experiencia, vivir esa presión para adaptarse e coller experiencia.
Cando se decatou que tiña que marchar de Abegondo este verán?
O mercado foi trouxendo novas incorporacións, chegaron compañeiros novos e no momento en que vin que tiña menos opcións de xogar... Eu, con 20 anos e con contrato ata 2030, o único que quero é xogar... Era o mellor para club e para min. O míster díxome que é o mellor era que saíse cedido, o clube díxome que o que fixese eu, estaría ben. Danme luz verde e decido marchar e mirar as ofertas que teño.
Recibiuno con decepción, rabia ou naturalidade?
Máis ben naturalidade. O fútbol é así é: hai que seguir traballando e esperar a temporada que ven.
Dálle tranquilidade ter contrato co Dépor ata 2030? Vostede e Yeremay son xogadores con vinculacións máis longas...
Pois agora mesmo non che sei dicir quen pode ter o contrato de maior duración no Deportivo, pero si que é verdade que da tranquilidade para seguir traballando con calma, para seguir mellorando para no día de mañá poder aportar o máximo ao Deportivo, que ao final é o que quero eu e o que queremos todos.
Como viu o Dépor? Que sensación lle deixou o proxeto nas semanas que estivo adestrando con eles en Abegondo?
É un grupo moi bo, toda xente sana, un gran grupo, grandes persoas. E futbolísticamente para min é un equipazo. En todas as posicións hai xogadores de gran nivel, pode xogar calquera nese equipo de titular. Teñen un equipazo.
Tampouco lle axudou que na súa posición no Dépor tivese que competir cos algúns dos mellores xogadores de Segunda?
Dende logo, para min teñen os mellores xogadores da categoría. E Yeremay, que está por riba de todos eles.
Que Diego Gómez lle gustaría que se vise esta tempada dende A Coruña? Que Diego Gómez voltará en xullo?
Pois quero que vexan un Diego que se adapte rápido ao Cartaxena, que de un pasiño máis respecto ao ano do Arenteiro e que consiga facer as cosas ben aquí para facer subir o seu equipo de categoría.
O Cartaxena ven de Segunda e ten masa social e historia. Esa esixencia lle axudará para asumila mellor cando volte a A Coruña?
Ven moita xente ao estadio, ten unha boa masa social, aquí na cidade é histórico. Noutra escala, pero nese senso paréceme semellante ao Deportivo.
