Así es el Fabril arrollador que modela Manuel Pablo y que aspira a todo en Segunda RFEF

Seis puntos, líder, cinco goles a favor y ninguno en contra. Había confianza en Abegondo ante las opciones del Fabril en Segunda RFEF, pero su arranque es inmejorable. Solo el Atlético Baleares, en el Grupo III, iguala tales prestaciones. Se han marchado puntales, se han reforzado con todo lo que produce Abegondo en una propuesta redonda y, de momento, irresistible para la categoría. La obra incipiente de Manuel Pablo.

Refuerzos sin fichar

Si se hace un repaso a la planificación, solo aparece un fichaje y ni siquiera es titular: Pablo Cortés, procedente del Zaragoza. Pero eso no quiere decir que el filial no haya compensado las salidas de Alberto, Marotías, Alfaro, Adrián Guerrero o Luisao. Los regresos de Quique Teijo y Nájera y la vuelta de Noé Carrillo, tras un año de lesiones, son impactos titulares en el equipo de Manuel Pablo. No son los únicos. Hay más jugadores que han regresado de préstamos o que han subido del juvenil en una plantilla veterana en la categoría, a pesar de su juventud. También le una columna vertebral formada por Hugo, Canedo, Kike o Garrido y Bil. Hay futbolistas capitales como Iker Vidal y otros que han dado un paso al frente como Fabi y Mane.

Pega y portería a cero

Ya no es que haya ganado sus partidos, es que los ha solventado por la vía rápida. Al final de la primera parte ya le ganaba 2-0 al Burgos Promesas y le pasó lo mismo con el Coruxo en O Vao en un cuarto de hora. Domina las dos áreas, juega y se está mostrando granítico, a pesar de que Manuel Pablo insiste en cada rueda de prensa que hay que mejorar en todas las facetas del juego. Las paradas de Hugo y los goles de Bil y Nájera redondean toda la producción futbolística.

Influjo del primer equipo

Fernando Soriano cumplió este verano su gran deseo de configurar una plantilla corta en el primer equipo para dejarle la puerta entreabierta al primer equipo. Así se ha visto en las lista y en los entrenamientos de los mayores a Samu, Canedo, Pablo García, Kike. Mane o Bil Nsongo. El central y el pivote ni siquiera jugaron ante el Coruxo, pero estuvieron en el banquillo de Mendizorrotza y el filial ni se resistió en O Vao con Aarón y Garrido en el once. Toda la exigencia del grupo e Hidalgo les hace mejores.

Noe Carrilló y Nájera

Uno jugó la mitad de la temporada pasada y el otro vivió un préstamo fallido en La Rioja. La sociedad que forman Noé Carrillo y Mario Nájera es una de las razones de las buenas prestaciones ofensivas y del equilibrio. El pivote, de Teo y de 2006, fue de los mejores en la primera vuelta de la 24-25 en una sociedad ilimitada que formaba con Guerrero y en el club le habían echado el ojo para el primer equipo. Las lesiones lo echaron por tierra todo para un pivote poco ortodoxo, pero competitivo, con capacidad de creación, que tiene gol y abarca campo. El riojano, de 2003, es la otra resurrección. A pesar de que algún equipo de Primera RFEF le podía tentar, tuvo claro que debía volver al filial para recuperar la confianza. Lleva dos goles en dos partidos y luce esa pegada que le hizo famoso en la base de Abegondo.

Bil Nsongo

Cuando el Dépor ideó el trueque Bouldini-Stoichkov, el único leve temor es que podía quedar huerfano de un 9 referencia en el área. Pronto Soriano reparó en Bil Nsongo y todo fueron certezas. Su segundo verano ya anunció lo que está viviendo. Seguro, potente, goleador. Es la referencia con Rubén Fernández en la recámara. El Dépor peleó para que Martín Ochoa saliese a Primera RFEF para no tapar a nadie.

Juveniles que vienen

El Fabril no tiene a día de hoy juveniles en el once, algo que era habitual en los últimos años, pero llaman a la puerta Pablo García y Rubén Fernández, que rozó el gol en O Vao. Además de Noé, Dani Estévez es el sénior de primer año que ha tenido minutos. Por abajo piden la vez Lucas Castro, Nico Ruiz o Álvaro Rey.