Mario Soriano, epicentro del fútbol total del Deportivo

Antonio Hidalgo tardó diez minutos en corregir la posición de Mario Soriano, quien arrancó, de entrada, acompañando a Diego Villares en el doble pivote. Sobre el papel, a la misma altura, aunque pronto empezó a escalonarse un pasito por delante y a escorar su posición hacia el sector izquierdo. El Dépor formó en un 3-4-3 cuando atacaba, pero la variabilidad de sus piezas, en especial en el primer tiempo, fue un acertijo que el Mirandés no supo resolver a tiempo. El partido empezó, se construyó y finalizó en la figura de Mario Soriano, un 6, un 8 y un 10. Tres asistencias para los que solo ven estadísticas; un partido para enmarcar para «los que ven y saben de fútbol», como bromeó postpartido.

«Aunque no des asistencias o goles, puedes jugar igual de bien», remarcó Soriano con una sonrisa al acabar el partido. El joker regaló tres pases de gol. El primero, tras una acción soberbia de temporización en la frontal para esperar por Luismi y encontrar el hueco perfecto. Se salió Soriano, quien aprovechó cada espacio generado desde la pizarra de Antonio Hidalgo. El técnico, pasados los primeros minutos de tanteo, recolocó una medular en la que formó un rombo. Villares protegía; Yeremay fijaba a Helguera, y Luismi y Mario aparecían por los costados de los interiores rojillos para conducir y martillear a la última línea. Tras la corrección, el Dépor generó tres ataques seguidos saliendo limpio desde atrás. El tercero, por la izquierda, precede al robo de Quagliata para el 0-1.

No se cansó Mario Soriano, quien ejemplificó a la perfección el fútbol total del Deportivo de Antonio Hidalgo. Puede ser oxígeno en la base; conducción y velocidad en la medular; y diferencial en el último pase. Decía Rinus Michels que, cuando se defiende, hay que hacer el campo estrecho, y cuando se ataca, hacerlo ancho. Esos espacios que generaron David Mella y Giacomo Quagliata, fijando a los carrileros jabatos y arrastrándolos hasta la última línea defensiva fueron los recovecos para que Mario hiciese de las suyas, recibiendo en la zona Toni Kroos, pero cambiando los envíos milimétricos por conducciones ágiles y combinaciones en corto con Yeremay y Luismi, sus dos mejores socios.

La entrada de Charlie Patiño le permitió adelantar su posición, acercarse a Eddahchouri y a los últimos metros. Tras apenas un par de minutos como mediapunta, le robó la cartera a Hugo Novoa y filtró un pase para el delantero neerlandés, que hizo el resto del trabajo con un zapatazo inapelable. Era la segunda asistencia del día. Todavía le quedaría tiempo para salir en transición y convertir en bueno un mal envío de Zaka, a quien le devolvió el esférico en perfectas condiciones para que ampliase su cuenta personal. Trabajo hecho.

En las estadísticas no figuran habitualmente, pero hace tiempo que se han puesto de moda las preasistencias. El penúltimo envío. Ese, precisamente, fue el que sumó en el decisivo 1-5. Recibió entre tres rivales, giró con un control orientado y filtró con el exterior para aprovechar el movimiento interior de Escudero. La mejor forma de cerrar un partido perfecto para el 21, a quien Antonio Hidalgo ha entregado las llaves del centro del campo. Sea con dos o con tres; con un esquema u otro, Mario Soriano es indiscutible, es el epicentro del fútbol total del Deportivo.