El Deportivo ya tiene horario para visitar al líder en Santander
El conjunto coruñés jugará por segunda semana consecutiva fuera de casa
Inés Vicente Garrido
El Deportivo ya conoce el horario para enfrentarse al actual líder. La Liga Hypermotion ha confirmado los horarios de la décima jornada del campeonato, y uno de los choques más esperados tendrá como protagonistas al Racing de Santander y al Deportivo. El encuentro se disputará en el Estadio El Sardinero el domingo 19 de octubre, a las 18:30 horas.
Los de Hidalgo jugarán por segunda semana consecutiva fuera de casa tras su salida a Málaga en la jornada 9. Antes, los coruñeses deberán enfrentarse al Huesca en Riazor este viernes a las 20.30 horas, y hacer otro desplazamiento a Éibar en la jornada 7 antes de recibir al Almería el cuatro de octubre a las 16.15 horas.
El partido se podrá ver por La Liga Hypermotion TV, en sus distintas plataformas, y Fútbol 2, de Orange TV, ambos canales de pago. El choque entre dos históricos del norte, los dos instalados en los puestos más altos de aspiración al ascenso directo, se perfila como el gran atractivo de la jornada.
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado