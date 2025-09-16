Hidalgo debe tomar una decisión en la delantera del Deportivo

No hay mejor síntoma de nivel en un equipo que el hecho de que los jugadores pongan en un brete a sus entrenadores al confeccionar el once de cada fin de semana. Las dos titularidades seguidas de Samuele Mulattieri confirman, de momento, la alternativa que le ha dado Hidalgo al ariete italiano tras ser una de las grandes apuestas en el mercado de verano. Pero Eddahchouri ha querido rebelarse a esa condición de suplente, a base de zarpazos. Tres fueron los que le dio en Vitoria al Mirandés. Poderosos argumentos para que la balanza se empiece a equilibrar y que el técnico deba consultarlo con la almohada y con el minucioso scouting que realiza siempre del rival.

Hidalgo debe elegir entre un delantero que no fue capaz de marcar en el duelo del fin de semana, pero que demostró que, con su fútbol, engarza mejor con la segunda línea y que da soluciones ante defensas cerradas, y otro ariete que fue dinamita en menos de 20 minutos con tres goles. Los cuatro tantos que lleva el holandés le incorporan al trío de pichichis junto a Andrés Martín y Asier Villalibre. El transalpino quizás se alinea mejor con la idea de Hidalgo y tiene un mayor efecto terapéutico en el equipo, pero no hay mayor credencial para un ariete que la puntería y la productividad goleadora. La SD Huesca, solo un punto por debajo del Deportivo, apuesta por partidos cerrados, por alargarlos y por resolver en los instantes finales y por amarrarse a su estadio, algo que no podrá hacer este fin de semana. También influirá.

Es amigo Hidalgo de introducir matices en cada uno de los encuentros, más en los últimos duelos en los que ha empezado a haber más caras nuevas en las apuestas iniciales. De hecho, repitió once en sus primeros partidos en el Deportivo. Todo hace indicar que no habrá excesivas novedades ante los oscenses, ya que no hay contratiempos físicos de consideración, allá de los ya conocidos de José Ángel y Gragera, quien aún se entrena al margen del grupo, sin hacer nada con sus compañeros. El técnico tiene la oportunidad por última vez de disponer de David Mella antes de que, presumiblemente, se vaya al Mundial sub 20 que empieza en diez días.