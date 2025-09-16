El jueves, fecha límite para Mella

Todas las partes lo dan por hecho, pero uno de los puntos de interés de la semana es confirmar la presencia de David Mella en ese Mundial sub 20 en Chile que comienza el próximo fin de semana, el cuarto del mes de septiembre. Es una oportunidad única que el jugador lleva tiempo esperando disfrutar, porque además es uno de los puntales de una generación 2005 con la que está asentado en Las Rozas desde hace un lustro. La relación definitiva se esperaba para el lunes o el martes, pero desde la Federación y desde el propio Paco Gallardo, ex del Dépor y ahora seleccionador nacional de esta categoría, se está dilatando la decisión. El jueves es la fecha límite para que la RFEF entregue la lista con los elegidos a la FIFA. Los detalles de la concentración se conocerán cuando se haga pública, pero la idea es que se concentren el domingo para, posteriormente, viajar al país sudamericano. Estos los planes y el hecho de que el duelo del Dépor sea el viernes le permite a Antonio Hidalgo contar con él ante el Huesca.

La cita se celebrará entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre y los participantes tendrán, al menos, una semana de competición en la que disputarán los tres partidos de sus grupos. A España le esperan Marruecos el día 28, México el 1 y Brasil el 4. Lo más probable es que siga adelante y busque el éxito en las rondas finales. En el peor de los casos para el Dépor y en el mejor para David Mella, estaría un mes fuera de A Coruña.