David Mella irá al Mundial sub 20

Todos lo esperaban, no deja de ser importante. David Mella disfrutará de la experiencia de jugar un Mundial sub 20 y el Deportivo lo puede perder hasta un mes en plena competición de la categoría de plata. Ha sido un fijo para los diferentes seleccionadores que acompañaron a la generación de 2005 desde sus primeros pasos en Las Rozas y Paco Gallardo también lo ha incluido entre sus elegidos para la cita de Chile. España recluta a 21 futbolistas para este evento que empieza en poco más de una semana y el deportivista es uno de los pocos futbolistas que pertenece a un club de Segunda División que está en la relación, junto a Izan Merino, del Málaga, y Peio Canales, que esta temporada juega en el Racing de Santander, cedido por el Athletic de Bilbao.

El jueves era la fecha límite para que la RFEF y el entrenador del combinado nacional, ex jugador del Dépor, entregasen la lista con los elegidos de España a la FIFA. Los jugadores viajarán el próximo lunes al país sudamericano, aunque la idea es que se concentren el domingo. Estos planes de la Federación y el hecho de que el duelo del Dépor sea el viernes le permiten a Antonio Hidalgo contar con él ante el Huesca. Será el último partido del zurdo de Espasande antes de que se incorpore a la concentración de España sub 20.

El Mundial se celebra entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre y los participantes tendrán, al menos, una semana de competición en la que disputarán los tres partidos de sus grupos. A España le esperan Marruecos el día 28, México el 1 y Brasil el 4. Lo más probable es que siga adelante y busque el éxito en las rondas finales, siguiendo la estela de ese combinado nacional que se proclamó campeón en Nigeria 99. En el peor de los casos para el Dépor y en el mejor para Mella, estaría unas cuatro semanas fuera de A Coruña.

El club coruñés ya era consciente de esta posibilidad desde hace meses y por eso, en parte, se reforzó sobre manera en las bandas con las llegadas de Luismi Cruz y Stoichkov.